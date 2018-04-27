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52 минуты назад

Друг Джигарханяна опроверг информацию о том, что тот впал в кому‍

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#Джигарханян
Друг Джигарханяна опроверг информацию о том, что тот впал в кому‍

Друг Армена Джигарханян Артур Согомонян опроверг слухи о том, что актер находится в коме.

Друг Армена Джигарханян Артур Согомонян опроверг РИА Новости слухи о том, что актер находится в коме.

82-летний актер был госпитализирован накануне в столичную больницу.

Ранее сообщалось, что народный артист СССР был госпитализирован с инфарктом, после чего впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивается как средней тяжести.

"Он не в коме, это неправда", — сказал Согомонян, подчеркнув, что его друг чувствует себя не очень хорошо, но с ним не происходит ничего критического, он находится в одной из столичных больниц на профилактическом обследовании.

Как сообщали ранее информагентства, со ссылкой на источники в медицинских кругах, народный артист находился в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

В окружении Джигарханяна подтвердили, что актёр в больнице. И это последствия недолеченной во время пневмонии.

Позднее, его помощница Элина Мазур сообщила, что его вводили в состояни искусственной комы, которое продлилось около часа. Сейчас он уже пришел в себя.

Это уже третья госпитализация Джигарханяна с начала года.
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#Джигарханян

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