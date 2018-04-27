Браконьер и его недееспособный брат попались с сетями на территории заказника

Грязинский межрайонный прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу, возбужденному по факту осуществления незаконного лова рыбы на территории государственного заказника "Верховья Матырского водохранилища".

Как установлено материалами уголовного дела, житель Грязинского района 27.09.2017 около 05 часов 30 минут при помощи своего родного брата, являющегося недееспособным в связи с наличием у него психического заболевания, на лодке с использованием лесковых сетей осуществлял незаконный лов рыбы на территории государственного заказника.

Браконьеры были обнаружены сотрудниками Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области и задержаны.

По факту незаконного лова рыбы было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 1 ст. 256 УК РФ, надзор за соблюдением законности в ходе расследования которого осуществляла межрайонная прокуратура.

В ходе следствия обвиняемый пытался возложить ответственность за совершенное преступление на недееспособного брата, однако такая версия обоснованно была опровергнута органом дознания.

Признав собранные доказательства достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообшает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.