Обменялись идеями. В Липецке проходит Межрегиональный форум НКО

Четвертый межрегиональный форум некоммерческих организаций Центрального федерального округа «Липецкие встречи НКО» проходит в Липецкой области. Его участники - более 200 представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, региональных и муниципальных органов власти из 16 регионов ЦФО.

Организаторами форума выступили управление внутренней политики Липецкой области, Региональный ресурсный центр поддержки и развития СО НКО», Клуб лидеров НКО Липецкой области.

«Подобные форумы — уникальная возможность приобретения опыта и знакомства с успешными практиками в области социального проектирования», — отметил заместитель главы администрации Липецкой области по вопросам экономики, внешнеэкономической, инвестиционной деятельности Андрей Козодеров, приветствуя участников.

В первый день форума работало несколько тематических площадок. В этом году они получили названия туристических достопримечательностей Липецкой области – «Галичья гора», «Воргол», «Скорняково-Архангельское», «Астапово». В ходе работы площадок участникам форума представили лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций. Их главная мысль - как добрые начинания превращать в полезные дела. Участники форума обсудили темы добровольчества, «эффективного лидерства», доступа некоммерческих организаций на рынок социальных услуг, развитие межнационального диалога. Не обошли вниманием работу ресурсного областного центра поддержки некоммерческих организаций.

Эксперты в области работы НКО объяснили, как правильно оформить и подать заявку на получение гранта, использовать PR в деятельности НКО, оценить социальный проект.

Обучающая программа первого дня оказалась обширной. Ее пользу для дальнейшей работы отметили все представители форума. Члены некоммерческих организаций представляли сами свои проекты и знакомились с конкретными механизмами работы коллег. Наработки адаптируются при необходимости под конкретные условия, их можно применять на практике в разных проектах.

Второй день «Липецких встреч» проходит в археологическом парке «Аргамач» в селе Аргамач-Пальна Елецкого района. Там гостям из ЦФО рассказывают, как поддерживаются гражданские инициативы и развиваются НКО на уровне муниципальных образований.