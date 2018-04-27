35 минут назад
США составили список поддерживающих их позицию стран
Американцы составили список стран, голосующих в Генеральной ассамблее (ГА) ООН в соответствии с позицией США, а также тех, кто в большинстве случаев противоречит взглядам Вашингтона.
«Американский народ платит 22% в бюджет ООН — больше, чем три последующих страны-донора вместе взятые. Несмотря на эту щедрость, другие в ООН голосовали вместе с нами только в 31% случаев. Это самый низкий показатель с 2016 года», — отметила постпред США при ООН Никки Хейли.
Она также назвала такой отклик «неприемлемым».
Как сообщается, среди стран-сторонников США оказались Франция, Палау, Украина, Чехия, Израиль, Микронезия, Канада, Маршалловы острова, Австралия, Великобритания. Позиция Зимбабве, Бурунди, Ирана, Сирии, Венесуэлы, Северной Кореи, Туркмении, Кубы, Боливии и ЮАР чаще всего отличается от американской.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что «холодная война» вернулась.