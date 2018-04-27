В мире

35 минут назад

США составили список поддерживающих их позицию стран‍

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#США
США составили список поддерживающих их позицию стран‍

Американцы составили список стран, голосующих в Генеральной ассамблее (ГА) ООН в соответствии с позицией США, а также тех, кто в большинстве случаев противоречит взглядам Вашингтона.

В США составили перечень стран, в котором поддерживающие американскую сторону в Генассамблее ООН государства отделены от тех, кто обычно не разделяет их позицию, - передает РИА «Новости».

«Американский народ платит 22% в бюджет ООН — больше, чем три последующих страны-донора вместе взятые. Несмотря на эту щедрость, другие в ООН голосовали вместе с нами только в 31% случаев. Это самый низкий показатель с 2016 года», — отметила постпред США при ООН Никки Хейли.

Она также назвала такой отклик «неприемлемым».

Как сообщается, среди стран-сторонников США оказались Франция, Палау, Украина, Чехия, Израиль, Микронезия, Канада, Маршалловы острова, Австралия, Великобритания. Позиция Зимбабве, Бурунди, Ирана, Сирии, Венесуэлы, Северной Кореи, Туркмении, Кубы, Боливии и ЮАР чаще всего отличается от американской.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что «холодная война» вернулась.
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#США

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