Постпред США при ОЗХО уговаривал коллег не ходить на брифинг России‍

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин рассказал, что перед брифингом, инициатором которого выступила Москва, американский постпред уговаривал его участников не ходить на заседание.





Постоянный представитель США при ОЗХО "ложился костьми", чтобы его коллеги не пришли на организованный российской и сирийской делегациями брифинг по ситуации в сирийском городе Дума, - заявил



"Откровенно скажу – западных партнеров на брифинге как таковых не было. Ни французов, ни американцев, ни англичан. Кроме того, они сделали все возможное, американский постпред здесь костьми ложился для того, чтобы отговорить других своих союзников от участия в этом брифинге", – сказал он.



Дипломат объяснил это тем, что "они боятся посмотреть правде в глаза". Шульгин также сообщил, что эксперты ОЗХО опросили часть свидетелей постановочной химатаки в Думе.



"Из числа сирийских представителей, находящихся здесь, шесть человек уже были опрошены техническими экспертами ОЗХО. И другие готовы были бы дать показания. Просто эксперты ОЗХО ориентируются на свои какие-то запросы и представления, они выбрали шесть человек, поговорили с ними, сказали, что полностью удовлетворены из рассказом, больше вопросов нет", – заявил Шульгин.



Ранее в штаб-квартире организации прошел брифинг с участием свидетелей предполагаемой химатаки. Участие в нем принимали 17 сирийцев.



Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире радио Sputnik отметил, что США и их западные союзники не заинтересованы в выяснении истинных обстоятельств событий в Восточной Гуте.



"По понятным причинам политического характера Соединенные Штаты, Великобритания и, возможно, какие-то другие страны будут препятствовать самыми разными способами разъяснению истинных обстоятельств того, что произошло в городе Дума в Восточной Гуте. В данном случае США перешли от политической активности к тому, чтобы просто техническими способами затягивать выяснение обстоятельств этого странного провокационного инцидента, который привел к трагическим последствиям. То есть к нанесению удара по территории суверенной страны тремя западными государствами, которые теперь, собственно, должны ответить за подобного рода агрессию", – сказал Алексей Мухин.



Западные страны обвиняют сирийские власти в том, что 7 апреля они применили против жителей Думы бомбу с хлором. При этом никаких доказательств этому нет.



Россия и Сирия опровергли информацию о применении химоружия. В Москве заявили, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии – выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.



Тем не менее, США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.



Постпред США при ОЗХО пытался не пустить коллег на брифинг делегаций РФ и Сирии по ситуации в сирийском городе Дума, заявил постоянный представитель России при организации. Политолог Алексей Мухин в эфире радио Sputnik объяснил причины такого поведения.Постоянный представитель США при ОЗХО "ложился костьми", чтобы его коллеги не пришли на организованный российской и сирийской делегациями брифинг по ситуации в сирийском городе Дума, - заявил РИА-Новости постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин."Откровенно скажу – западных партнеров на брифинге как таковых не было. Ни французов, ни американцев, ни англичан. Кроме того, они сделали все возможное, американский постпред здесь костьми ложился для того, чтобы отговорить других своих союзников от участия в этом брифинге", – сказал он.Дипломат объяснил это тем, что "они боятся посмотреть правде в глаза". Шульгин также сообщил, что эксперты ОЗХО опросили часть свидетелей постановочной химатаки в Думе."Из числа сирийских представителей, находящихся здесь, шесть человек уже были опрошены техническими экспертами ОЗХО. И другие готовы были бы дать показания. Просто эксперты ОЗХО ориентируются на свои какие-то запросы и представления, они выбрали шесть человек, поговорили с ними, сказали, что полностью удовлетворены из рассказом, больше вопросов нет", – заявил Шульгин.Ранее в штаб-квартире организации прошел брифинг с участием свидетелей предполагаемой химатаки. Участие в нем принимали 17 сирийцев.Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире радио Sputnik отметил, что США и их западные союзники не заинтересованы в выяснении истинных обстоятельств событий в Восточной Гуте."По понятным причинам политического характера Соединенные Штаты, Великобритания и, возможно, какие-то другие страны будут препятствовать самыми разными способами разъяснению истинных обстоятельств того, что произошло в городе Дума в Восточной Гуте. В данном случае США перешли от политической активности к тому, чтобы просто техническими способами затягивать выяснение обстоятельств этого странного провокационного инцидента, который привел к трагическим последствиям. То есть к нанесению удара по территории суверенной страны тремя западными государствами, которые теперь, собственно, должны ответить за подобного рода агрессию", – сказал Алексей Мухин.Западные страны обвиняют сирийские власти в том, что 7 апреля они применили против жителей Думы бомбу с хлором. При этом никаких доказательств этому нет.Россия и Сирия опровергли информацию о применении химоружия. В Москве заявили, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии – выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.Тем не менее, США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.