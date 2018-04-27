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Лидеры КНДР и Южной Кореи встретились впервые за 11 лет

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Лидеры КНДР и Южной Кореи встретились впервые за 11 лет

Автомобиль с Ким Чен Ыном, который отправился на обед по окончании первой части переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, трусцой сопровождали 12 охранников.

Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин и глава КНДР Ким Чен Ын прибыли в приграничный пункт Пханмунджом. Северокорейский лидер впервые в истории страны пересёк военно-демаркационную линию и перешёл в зону ответственности Сеула. В ходе встречи стороны обсудили вопрос денуклеаризации Северной Кореи, предложили создать скоростное железнодорожное сообщение между двумя странами и заявили о стремлении к объединению.

Автомобиль с Ким Чен Ыном, который отправился на обед по окончании первой части переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, трусцой сопровождали 12 охранников, - пишет "Российская газета".

Ожидается, что после трапезы Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын примут участие в церемонии высадки сосны, символизирующей мир и процветание Корейского полуострова.

Руководители Северной Кореи и Республики Корея 27 апреля обсуждают вопросы улучшения двусторонних отношений, мира и перспектив воссоединения. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин стали первыми лидерами своих стран, символически побывавшими на территории друг друга.

Необходимо отметить, что кроме Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина в переговорах принимают участие их помощники. Среди них и младшая сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, которая ведет запись беседы.

Ранее сообщалось, что в ходе беседы Мун Чжэ Ин предложил Ким Чен Ыну соединить железные дороги двух Корей, чтобы можно было свободно путешествовать.

Кроме того, лидеры договорились, что Ким Чен Ын посетит Сеул, а Мун Чжэ Ин - священную для всех корейцев гору Пэктусан.
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