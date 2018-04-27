сегодня, 11:25
Собственник сгоревшего ТЦ в Кемерово готов оплатить его снос
Основной собственник торгового центра «Зимняя вишня» — Кемеровский кондитерский комбинат принял решение отдать свою часть здания в собственность муниципалитета. Об этом заявил мэр города Илья Середюк.
"Собственников у здания около 40, но основной - "Кемеровский кондитерский комбинат" - уже дал согласие на отказ от него в пользу муниципалитета, он готов оплатить и снос здания в целом, и создание на его месте того, что хотели бы видеть кемеровчане", - сказал Середюк.
По его словам, сейчас решаются юридические вопросы с остальными собственниками, в том числе со Сбербанком. "Некоторые собственники также готовы отказаться и отдать свою собственность муниципалитету", - отметил Середюк.
"Существуют вещи превыше бизнеса, но в силах муниципалитета разрешить эти проблемы. В соответствии с мнением большинства горожан, территория может быть признана рекреационной и будет изменен генплан. Дальше будет решен вопрос изъятия, компенсации собственникам", - сказал глава города.
Власти Кемерово ожидают, что следователи завершат работу в "Зимней вишне" в течение недели.
Как сообщалось ранее, собственники помещений "Зимней вишни" обратились к властям с просьбой не сносить уцелевшую в пожаре часть строения - бетонное здание бывшей кондитерской фабрики, которая послужила основой для ТРЦ. Бизнесмены отмечали, что многие из них брали кредиты, продавали другой бизнес и вкладывали накопленные за десятки лет сбережения для развития в "Зимней вишне".
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и где в выходной день было много детей. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка.