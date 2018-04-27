В России

сегодня, 11:25

Собственник сгоревшего ТЦ в Кемерово готов оплатить его снос

176
Собственник сгоревшего ТЦ в Кемерово готов оплатить его снос

Основной собственник торгового центра «Зимняя вишня» — Кемеровский кондитерский комбинат принял решение отдать свою часть здания в собственность муниципалитета. Об этом заявил мэр города Илья Середюк.

ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", владеющий сгоревшим торгово-развлекательным центром "Зимняя вишня", готов передать его властям города Кемерово, - сообщил "Интерфаксу" в пятницу мэр Илья Середюк.

"Собственников у здания около 40, но основной - "Кемеровский кондитерский комбинат" - уже дал согласие на отказ от него в пользу муниципалитета, он готов оплатить и снос здания в целом, и создание на его месте того, что хотели бы видеть кемеровчане", - сказал Середюк.

По его словам, сейчас решаются юридические вопросы с остальными собственниками, в том числе со Сбербанком. "Некоторые собственники также готовы отказаться и отдать свою собственность муниципалитету", - отметил Середюк.

"Существуют вещи превыше бизнеса, но в силах муниципалитета разрешить эти проблемы. В соответствии с мнением большинства горожан, территория может быть признана рекреационной и будет изменен генплан. Дальше будет решен вопрос изъятия, компенсации собственникам", - сказал глава города.

Власти Кемерово ожидают, что следователи завершат работу в "Зимней вишне" в течение недели.

Как сообщалось ранее, собственники помещений "Зимней вишни" обратились к властям с просьбой не сносить уцелевшую в пожаре часть строения - бетонное здание бывшей кондитерской фабрики, которая послужила основой для ТРЦ. Бизнесмены отмечали, что многие из них брали кредиты, продавали другой бизнес и вкладывали накопленные за десятки лет сбережения для развития в "Зимней вишне".

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и где в выходной день было много детей. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка.
176

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В России у каждого появится свой единый номер
В России у каждого появится свой единый номер

сегодня, 11:07

В России
В Роскомнадзоре объяснили блокировку IP-адресов соцсетей‍
#Роскомнадзор #блокировка #соцсети
В Роскомнадзоре объяснили блокировку IP-адресов соцсетей‍

сегодня, 10:50

В России
Каждый гражданин России получит единый идентификатор к 2019 году
#идентификатор
Каждый гражданин России получит единый идентификатор к 2019 году

сегодня, 09:28

В России
ГД создаст рабочую группу для исправления статьи за бегство с места ДТП
#авария #ДТП
1
ГД создаст рабочую группу для исправления статьи за бегство с места ДТП

вчера, 23:12

В России
#банкоматы #Чемпионат мира по футболу
1
Безопасность банкоматов и платежных терминалов проверяют перед ЧМ-2018

вчера, 23:09

В России
Автодорожную часть Крымского моста проверили на прочность‍
#Крымский мост
1
Автодорожную часть Крымского моста проверили на прочность‍

вчера, 13:35

В России