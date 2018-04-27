Общество

сегодня, 11:25

В мэрии советуют липчанам искать туалеты по торговым центрам

11 822
#туалет
В мэрии советуют липчанам искать туалеты по торговым центрам

Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка проинформировал депутата областного Совета о наличии в городе сети бесплатных туалетов.

Месяц тому назад, 25 марта, в публикации «Липецкая мэрия отчиталась о наличии в городе 400 туалетов» мы опубликовали полученный депутатом облсовета Андреем Трофименковым ответ председателя департамента городского хозяйства и благоустройства мэрии Алексея Бахтина, касающегося наличия в Липецке 400 бесплатных туалетов, в т.ч. на улицах города. Тогда депутат искренне изумился этой цифре. Изумились и мы, ведь в разговоре с GOROD48 Алексей Бахтин признал, что бесплатный туалет на улицах города всего один - на Сокольском автовокзале, и тот закрыт в связи с его антисанитарным состоянием.

Однако председатель департамента городского хозяйства и благоустройства в своем официальном ответе сообщил депутату Андрею Трофименкову, что в Липецке есть целая сеть бесплатных туалетов: «в медицинских учреждениях, торговых центрах, предприятиях общественного питания, центрах социального обслуживания». В них, мол, посетителям обеспечен свободный доступ к туалетам.

Туалеты+.jpg

Так в том-то и дело, что ключевое слово в ответе чиновника - посетители! Если прижатый естественной нуждой горожанин или гость города не является посетителем кафе или ресторана, то его могут и не впустить в туалет. Не у всех хватает здоровья дотерпеть до дома. Пожилые люди, хронически больные, дети - им всем нужны уличные туалеты.

- Полученный мной из администрации Липецка ответ, во-первых, конечно же, отписка. Во-вторых, из документа следует, что в мэрии реально считают, что в городе есть 400 бесплатных туалетов. Я думаю, что чиновники живут в иной реальности, которая не пересекается с жизнью обычных людей. Считаю своей задачей как депутата, чтобы эти реальности наложились одна на одну. Тогда чиновники признают, что проблема существует. Следующий шаг - найти способы ее решения, - комментирует ситуацию Андрей Трофименков.

По словам Алексея Бахтина, в городской казне нет средств на уличные туалеты. По словам председателя департамента, одна кабина с автоматическим платным доступом стоит 400 тысяч рублей. Муниципалитету нужны шесть-семь таких туалетов. Чиновник задается вопросом, где же взять на них средства и ответа, по его словам, на этот вопрос у него нет. Так что в этом году в Липецке не появится ни одного по настоящему общедоступного уличного туалета.  

На фото: такие туалеты на улицах Москвы - обычное дело.


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#туалет

Комментарии (11)

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Ну что сказать

9 минут назад
Педераст одним словом.
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Animal planet

13 минут назад
Animal planet, нее я до такого не опускаюсь,чтобы под кустами ссать.Всегда можно в поликлиннику забежать или в торговый центр.
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Animal planet

19 минут назад
Пусть лучше лопнет моя совесть,чем мочевой пузырь. Благо в городе кустов много.
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Вася

19 минут назад
Ничего ничего, скоро город покроется зеленью, будет легче где прислониться.
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Ревизорро

24 минуты назад
Липчане советуют мэрии уйти в отставку
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Федор

27 минут назад
Прозвучит все достаточно спорно, Но не стану порочить сей стих: * – это выглядит гордо, Ну на фоне других же таких.
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А

29 минут назад
Попроще машины себе под жопу закупать и будут деньги на туалеты
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81% липчан

35 минут назад
Ссут в подъездах и их всё устраивает!
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Игорь Иванович

40 минут назад
Ну что же, будем ходить по нужде в здании администрации.
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Обыватель

44 минуты назад
Где взять средства - на автоматические платные туалеты? При этом, субъекты малого бизнеса - горожанам представлять должны и представляют - бесплатные туалеты, тут нормы СП. Сдать все туалеты субъектов - в аренду городу. Бахтину за ответ - премию Дарвина!
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