сегодня, 11:25
В мэрии советуют липчанам искать туалеты по торговым центрам
Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка проинформировал депутата областного Совета о наличии в городе сети бесплатных туалетов.
Однако председатель департамента городского хозяйства и благоустройства в своем официальном ответе сообщил депутату Андрею Трофименкову, что в Липецке есть целая сеть бесплатных туалетов: «в медицинских учреждениях, торговых центрах, предприятиях общественного питания, центрах социального обслуживания». В них, мол, посетителям обеспечен свободный доступ к туалетам.
Так в том-то и дело, что ключевое слово в ответе чиновника - посетители! Если прижатый естественной нуждой горожанин или гость города не является посетителем кафе или ресторана, то его могут и не впустить в туалет. Не у всех хватает здоровья дотерпеть до дома. Пожилые люди, хронически больные, дети - им всем нужны уличные туалеты.
- Полученный мной из администрации Липецка ответ, во-первых, конечно же, отписка. Во-вторых, из документа следует, что в мэрии реально считают, что в городе есть 400 бесплатных туалетов. Я думаю, что чиновники живут в иной реальности, которая не пересекается с жизнью обычных людей. Считаю своей задачей как депутата, чтобы эти реальности наложились одна на одну. Тогда чиновники признают, что проблема существует. Следующий шаг - найти способы ее решения, - комментирует ситуацию Андрей Трофименков.
По словам Алексея Бахтина, в городской казне нет средств на уличные туалеты. По словам председателя департамента, одна кабина с автоматическим платным доступом стоит 400 тысяч рублей. Муниципалитету нужны шесть-семь таких туалетов. Чиновник задается вопросом, где же взять на них средства и ответа, по его словам, на этот вопрос у него нет. Так что в этом году в Липецке не появится ни одного по настоящему общедоступного уличного туалета.
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