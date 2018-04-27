Розничную продажу алкоголя в Липецке ограничат 5 и 9 мая



В Липецке временно ограничат розничную продажу алкоголя 5 и 9 мая. Запрет введён в связи с проведением митингов и шествий.

Так, 5 мая у дома №18 по улице Осипенко состоятся два митинга с 15.00 до 17.00 и с 17.00 до 19.00. В этот же день пройдут шествия - от Бульвара Франценюка до площади перед зданием Липецкого дома музыки. Время проведения мероприятий – с 14.00 до 15.00 и с 15.00 до 16.00 час.



В День Победы в Липецке состоится шествие по маршруту: площадь Победы – улица Советская – площадь Революции – площадь Петра Великого. Начало мероприятия в 8.00, окончание в 14.00.



В соответствии с действующим законодательством, розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, не допускается в местах массового скопления граждан в период проведения вышеуказанных мероприятий.

