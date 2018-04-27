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сегодня, 10:48

36-летняя липчанка украла одежду 12-летней девочки

8 889
#кража
36-летняя липчанка украла одежду 12-летней девочки

Отделом дознания ОП № 4 УМВД России по Липецку предъявлено обвинение ранее судимой 36-летней липчанки в краже одежды 12-летней девочки.

Как установлено в ходе расследования, 8 апреля женщина выпивала в квартире знакомого в Правобережном округе Липецка. Липчанке понравилась одежда и обувь, принадлежащая 12-летней внучке собутыльника. Женщина примерила куртку, сапоги и брюки. Поняв, что одежда ей подходит, женщина ушла в ней домой. На требования хозяина квартиры вернуть вещи, липчанка ответила отказом. Сотрудники полиции задержали подозреваемую, похищенные вещи изъяли.

Уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.


8 889
#кража

Комментарии (8)

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азиатка что ли?

7 минут назад
или хроническая алкоголичка. Алкоголички тоже все худые. Гораздо интереснее было, если бы выложил фото 36 летней собутыльницы
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гость 1

11 минут назад
BLOOD_JO, ты дебил совсем?
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BLOOD_JO

30 минут назад
в 40 лет, Мне не 40 лет, я моложе немного. Ты нынешнюю молодёжь не знаешь.
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BLOOD_JO

40 минут назад
В 12 лет, и всё ещё девочка?
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миниатюрная собутыльница

41 минуту назад
Вот, импотент старый,зачем ,ми нет,ему делала?Жентельмен хренов.
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Собутыльница

58 минут назад
Сам подарил, а потом переобулся.....
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Колюха

сегодня, 11:23
Чё ты гонишь мусор шнягу не по делу? Чё ты паришь мне про нары и конвой? Чё мазуришь ты на понт, я не товарка, И пугаешь, падла, бабу Колымой? От вашей грязи мусорской я настрадалась, Поела вдоволь у хозяина харчей, Я раньше срока, было дело, отзвонилась. По котировке лазоретовских врачей
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Стесняюсь спросить

сегодня, 11:14
Собутыльница - Дюймовочка? Или внучка - бройлерский цыплёнок?
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