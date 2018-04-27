36-летняя липчанка украла одежду 12-летней девочки

Отделом дознания ОП № 4 УМВД России по Липецку предъявлено обвинение ранее судимой 36-летней липчанки в краже одежды 12-летней девочки.

Как установлено в ходе расследования, 8 апреля женщина выпивала в квартире знакомого в Правобережном округе Липецка. Липчанке понравилась одежда и обувь, принадлежащая 12-летней внучке собутыльника. Женщина примерила куртку, сапоги и брюки. Поняв, что одежда ей подходит, женщина ушла в ней домой. На требования хозяина квартиры вернуть вещи, липчанка ответила отказом. Сотрудники полиции задержали подозреваемую, похищенные вещи изъяли.

Уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.