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36-летняя липчанка украла одежду 12-летней девочки
Отделом дознания ОП № 4 УМВД России по Липецку предъявлено обвинение ранее судимой 36-летней липчанки в краже одежды 12-летней девочки.
Как установлено в ходе расследования, 8 апреля женщина выпивала в квартире знакомого в Правобережном округе Липецка. Липчанке понравилась одежда и обувь, принадлежащая 12-летней внучке собутыльника. Женщина примерила куртку, сапоги и брюки. Поняв, что одежда ей подходит, женщина ушла в ней домой. На требования хозяина квартиры вернуть вещи, липчанка ответила отказом. Сотрудники полиции задержали подозреваемую, похищенные вещи изъяли.
Уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
азиатка что ли?
гость 1
BLOOD_JO
BLOOD_JO
миниатюрная собутыльница
Собутыльница
Колюха
Стесняюсь спросить