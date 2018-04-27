Инвестиции и спекуляции: как пустить деньги «в оборот» и не спустить их на ветер

Получать доход можно разными способами: работая за зарплату, развивая свой бизнес, сдавая квартиру в аренду… Все большую популярность в России приобретают финансовые инструменты, давно освоенные жителями Европы и США – инвестиции в ценные бумаги и спекуляция на бирже. Если вы начали задумываться, куда с выгодой поместить свои накопления, этот материал для вас.

Позаботьтесь о подстраховке

Любые финансовые вложения сопряжены с риском, поэтому первым делом нужно позаботиться о создании «неприкосновенного запаса» на случай непредвиденных обстоятельств. Помните – последние деньги никогда и никуда вкладывать нельзя, какую бы прибыль вам ни сулили! Важным шагом для сохранения благополучия семьи является действующий счет в банке. Оптимально на нем рекомендуется хранить сумму, которой вашей семье хватит на жизнь в течение полугода: это убережет вас от потрясений как в случае потери работы или тяжелой болезни близкого человека, так и при неудачном вложении.

При этом избегайте кредитных организаций, обещающих проценты выше среднерыночных – под видом законопослушного банка могут скрываться мошенники, которые не вносят данные о вкладах в финансовую отчетность. Они могут пропасть с вашими деньгами навсегда. Поэтому обязательно проверьте свой банк на сайте Агентства по страхованию вкладов . Даже в случае отзыва лицензии банка – участника ССВ вкладчикам вернут сумму до 1,4 млн рублей.

Покупаем, чтобы заработать

Вы создали «финансовую подушку безопасности», и у вас остались свободные средства. Теперь перед вами стоит выбор: вложить их в инвестиции или спекуляции. Экономисты разделяют эти понятия: инвестиция – это размещение капитала для получения долгосрочной прибыли, тогда как спекуляция – получение дохода за счет разницы между ценами покупки и продажи.

Например, недвижимость – это достаточно дорогостоящее вложение. Приобретать «квадратные метры» для дальнейшей перепродажи сейчас не выгодно: за последние несколько лет стоимость недвижимости в стране снизилась на 20%, и при существующих темпах строительства сложно прогнозировать ее рост. Не очень радужны перспективы такого вложения и с точки зрения выгоды долгосрочной: доход от сдачи квартиры в аренду составляет около 5% годовых, что ниже средней ставки по рублевым депозитам. Поэтому, купив квартиру, вы просто можете радоваться тому, что ваши дети не останутся без наследства: ведь вероятность получения выгоды с такого приобретения минимальна.

Также сомнительна инвестиционная ценность иностранной валюты. Во-первых, как за ее покупку, так и за продажу придется заплатить комиссию в размере 0,5–1%. Эта сумма соответствует годовому доходу по валютным депозитам. Во-вторых, в последние годы курс доллара и евро совершает непредсказуемые скачки. Если вы решили попробовать себя в роли биржевого маклера и уверены в своих экономических знаниях, можете попробовать силы на валютной бирже, но положительный результат не гарантирован. В противном случае покупать валюту стоит лишь для поездок за границу – ее хранение в банке не принесет вам прибыли.

Еще один популярный миф – выгода от приобретения драгоценных металлов. Возможно, хранение средств в золоте убережет ваши деньги от инфляции – ведь «желтый дьявол» ценится человечеством во все времена, и особенно в периоды нестабильной политической обстановки. Но покупка золота в слитках невыгодна из-за необходимости платить НДС, составляющий 18%. Этого можно избежать – не выносите драгоценный металл из банка, заведите обезличенный металлический счет. В этом случае доход от покупки впадет в прямую зависимость от динамики цен на бирже, а перепродавая ее по более выгодной цене, вы все равно уплатите государству НДФЛ – то есть 13%.

Ценные бумаги

Как уже говорилось выше, жители развитых стран предпочитают помещать накопления в ценные бумаги. Большинство западных вкладчиков – люди без какого-нибудь специального экономического образования: чаще всего это пенсионеры, домохозяйки и даже студенты, подрабатывающие в свободное от учебы время в «Макдоналдс». Для них акции или облигации – вложения долгосрочные: это способ приобрести кусочек каких-то компаний и получать свою долю прибыли – дивиденды или купоны – на протяжении 10–20 лет. На этом длительном отрезке времени инвесторов не волнуют колебания курса, в любом случае они остаются в прибыли: в Америке, например, доходность от вложения в акции составляет от 5 до 15% годовых.







В России частными инвесторами становятся около 1% жителей. Часть их по примеру американцев покупают государственные облигации или акции крупных компаний, часть пробуют свои силы на спекулятивных биржевых торгах. Такие инвестиции приносят больший доход, чем покупка квартиры и золота, но и сопряжены с более высоким риском. Следует помнить, что торги на бирже имеют свои особенности.

Обманщики не дремлют!

Пока есть люди, жаждущие получить быстрый доход, ничего для этого не предпринимая, процветают и мошенники всех мастей. Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях предостерегает потенциальных вкладчиков от необдуманных действий: по его словам, не стоит доверять свои средства компаниям, гарантирующим заоблачную прибыль. Особенно настороженно следует относиться к организациям, которые проводят агрессивную рекламу и не дают «инвестору» времени на раздумья – это может быть признаком «пустышки», фирмы, рассчитанной на привлечение за короткий срок денег максимального числа доверчивых клиентов.

Липчанину Константину С. позвонил мужчина, представившийся брокером с семилетним стажем, и предложил заработать на финансовой бирже. Для этого «всего-навсего» нужно было перевести на депозит компании 30 тысяч рублей. «Он так быстро говорил, буквально засыпал меня фразами «уникальное предложение», «в течение двух недель вы удвоите свои вложения», – рассказал Константин. – И главное, настаивал на том, что нужно действовать срочно, мол, сейчас из-за проблем между Россией и США есть возможность заработать миллионы, а что будет завтра – кто знает. Я опомниться не успел, как уже подписывал в офисе договор и переводил деньги. А неделю назад Константин сообщил, что прогнозы не оправдались – то ли новые санкции не ввели, то ли еще что – но деньги мои пропали. Хорошо еще, не последнее вложил!»

Прежде чем начинать сотрудничество с той или иной брокерской организацией, необходимо проверить наличие у нее лицензии на официальном сайте Банка России . Кроме того, важно изучить финансовые отчеты компании и не переводить на ее счет ни копейки, если ее деятельность выглядит непрозрачной – велик шанс вместо реальной биржи попасть в сети аналога печально известного МММ.

«Только за первый квартал 2018 года Банк России выявил 45 организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды, за весь прошлый год было выявлено более 130 таких организаций. Пирамиды могут маскироваться под легальных участников рынка – МФО, КПК и даже банки», – цитирует эксперта издание Inkazan .

Учитесь или доверяйте профессионалам

Если вы решили торговать на бирже, у вас есть два пути: довериться управляющему, который будет делать все за вас, или попытаться взять дело в свои руки и разработать собственную стратегию инвестирования. Но в любом случае просто прийти на биржу и покупать/продавать что-либо самостоятельно у вас не получится: действовать придется через брокера, который выступает посредником между покупателем и продавцом.

Для начала вам нужно будет выбрать брокера и заключить с ним договор. Как это сделать, вы можете прочитать здесь . Если вы всерьез хотите научиться ориентироваться на бирже, читайте литературу, листайте форумы. Многие солидные брокерские компании предлагают бесплатное обучение и предоставляют новичкам «демосчет», где можно научиться ориентироваться в ситуации и просчитывать риски, торгуя «фантиками» – ненастоящими деньгами. Так, не теряя реальных средств, вы поймете, насколько быстро меняются котировки акций, насколько сложно предсказать, какие бумаги будут расти, а какие падать в цене. Активная покупка-продажа акций приносит доход только опытным участникам рынка, а поддавшиеся азарту новички чаще всего теряют все накопления.

«Торговля на фондовом рынке сопряжена с риском не только в тех случаях, когда речь идет о мошенниках. Никто не может стопроцентно предсказать движение котировок, и поэтому нести последние деньги на биржу не следует. Не начинайте также с ходу инвестировать в сложные финансовые инструменты», – советует Валерий Лях.

Эксперты рекомендуют не бросаться с головой в спекулятивные операции, а начать с открытия индивидуального инвестиционного счета у брокера и приобретения акций и облигаций различных компаний. Если вы не станете снимать деньги со счета на протяжении трех лет, ваша ежегодная прибыль составит около 11–12% годовых – почти в 1,5 раза больше, чем доходность банковских вкладов. Кроме прибыли от роста акций, дивидендов и купонов от облигаций, вы сможете получить ежегодный налоговый вычет в размере 13% с суммы вклада, не превышающего 400 тысяч рублей. Таким образом, инвестиционный счет, по мнению экспертов, является наиболее выгодным инструментом для начинающего инвестора.