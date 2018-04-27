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Каждый гражданин России получит единый идентификатор к 2019 году

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#идентификатор
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Каждый гражданин России получит единый идентификатор к 2019 году

Со временем сквозной идентификатор заменит гражданам остальные документы.

Данные паспорта, пенсионного и страхового удостоверений привяжут к сквозному идентификатору в 2019 году, сообщили «Известиям» источники, близкие к Центробанку, Минкомсвязи и Минфину. 

По словам экспертов, объединение данных существенно упростит взаимодействие граждан с госорганизациями и банками. Однако при введении единого номера повышается риск компрометации данных.

Со временем сквозной идентификатор заменит гражданам остальные документы, рассказали источники. Новшество будет разработано в рамках «Основных направлений развития финансовых технологий на 2018–2020 годы». 


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#идентификатор
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