Каждый гражданин России получит единый идентификатор к 2019 году

Со временем сквозной идентификатор заменит гражданам остальные документы.

Данные паспорта, пенсионного и страхового удостоверений привяжут к сквозному идентификатору в 2019 году, сообщили «Известиям» источники, близкие к Центробанку, Минкомсвязи и Минфину.

По словам экспертов, объединение данных существенно упростит взаимодействие граждан с госорганизациями и банками. Однако при введении единого номера повышается риск компрометации данных.

Со временем сквозной идентификатор заменит гражданам остальные документы, рассказали источники. Новшество будет разработано в рамках «Основных направлений развития финансовых технологий на 2018–2020 годы».