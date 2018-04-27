Происшествия

33 минуты назад

Жительница области пыталась купить корову и стала жертвой мошенника

3 271
#мошенничество
Жительница области пыталась купить корову и стала жертвой мошенника

Жертвой мошенничества стала 44-летняя жительница Чаплыгинского района.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, женщина откликнулась на предложение по продаже коровы размещенное на сайте объявлений. С ней связался продавец и женщина перечислила ему 5000 рублей. Однако в назначенное время корову она так и не дождалась после чего обратилась в полицию.

Полицейские вновь просят липчан проявлять бдительность при покупках в Интернете и любых других финансовых операциях с незнакомцами.
3 271
#мошенничество

Комментарии (3)

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А сколько корова даёт молока?

4 минуты назад
Не выдоишь за день, устанет рука!
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продам слона,

20 минут назад
Не дорого.
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Windows 10

22 минуты назад
Windows XP очень старая операционка
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