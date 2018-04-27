Происшествия
33 минуты назад
Жительница области пыталась купить корову и стала жертвой мошенника
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Жертвой мошенничества стала 44-летняя жительница Чаплыгинского района.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, женщина откликнулась на предложение по продаже коровы размещенное на сайте объявлений. С ней связался продавец и женщина перечислила ему 5000 рублей. Однако в назначенное время корову она так и не дождалась после чего обратилась в полицию.
Полицейские вновь просят липчан проявлять бдительность при покупках в Интернете и любых других финансовых операциях с незнакомцами.
Полицейские вновь просят липчан проявлять бдительность при покупках в Интернете и любых других финансовых операциях с незнакомцами.
3 271
А сколько корова даёт молока?
продам слона,
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