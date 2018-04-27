Происшествия

41 минуту назад

На дорогах Липецка за сутки пострадали двое

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#авария #ДТП
На дорогах Липецка за сутки пострадали двое

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

Как сообщает УМВД РФ по Липецкой области, 26 апреля в Липецке на Боевом проезде 25-летний водитель «Лады-Приоры» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 20-летнего парня и 18-летнюю девушку, которые с травмами госпитализированы.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1497 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 8, превышение скорости – 1110, неиспользование ремней безопасности – 61, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 47.

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#авария #ДТП

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