На дорогах Липецка за сутки пострадали двое

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

Как сообщает УМВД РФ по Липецкой области, 26 апреля в Липецке на Боевом проезде 25-летний водитель «Лады-Приоры» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 20-летнего парня и 18-летнюю девушку , которые с травмами госпитализированы.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1497 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 8, превышение скорости – 1110, неиспользование ремней безопасности – 61, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 47.