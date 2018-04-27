Спорт

44 минуты назад

Десятки медалей, три спецприза и первое общекомандное место липецких рукопашников (ФОТО)

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#Рукопашный бой #"Динамо"
Десятки медалей, три спецприза и первое общекомандное место липецких рукопашников (ФОТО)

Наши бойцы покорили соседний Тамбов.

Сборная Липецкой области отлично выступила в Тамбове, где прошли соревнования «Юный динамовец» среди мальчиков 8-9 и 10-11 лет, а также открытое первенство Тамбовской области у юношей и девушек 12-13, 14-15 и 16-17 лет.

Соревнования были посвящены 92-й годовщине тамбовской региональной организации ОГО ВФСО "Динамо". Гостями на них стали и липецкие динамовцы, которые в итоге заняли первое место в общекомандном зачете. На счету наших рукопашников оказалось 38 (!) медалей – 15 «золотых», 11 «серебряных» и 12 «бронзовых».

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Кроме того наш Никита Гущин был отмечен специальным призом «За волю к победе». А Даниил Суханов и Кирилл Спешилов (в младшей группе) получили призы «За лучшую технику».

Победителями первенства Тамбовской области стали Сергей Тоболин, Михаил Мизгулин, Владимир Панков, Азат Карапетян, Михаил Суханов, Богдан Коровин, Георгий Куршев.

Успех ребят разделили и их тренеры Игорь Воротынцев, Алан Качмазов, Павел Набатников, Сергей Фаустов, Денис Денисов.

222
#Рукопашный бой #"Динамо"

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