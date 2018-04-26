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35 минут назад

ГД создаст рабочую группу для исправления статьи за бегство с места ДТП

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#авария #ДТП
ГД создаст рабочую группу для исправления статьи за бегство с места ДТП

Госдума создаст рабочую группу после получения текста постановления Конституционного суда РФ, согласно которому водитель, совершивший ДТП, признается нетрезвым только по результатам освидетельствования либо при отказе от него.

Об этом «Известиям» рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по конституционному законодательству Вячеслав Лысаков. КС разъяснил п. 2 примечаний к ст. 264 УК о несоответствии строгости наказания для тех, кто покинул место аварии, и для тех, кто остался, в соответствии с котором первые оказывались в лучшем положении.

В этой части суд признал неконституционным примечание к статье и предписал за год исправить этот правовой пробел. Как пояснил глава секретариата КС Владимир Сивицкий, «законодатель должен сделать так, чтобы сбегать с места ДТП было невыгодно». 


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#авария #ДТП

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