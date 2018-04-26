Безопасность банкоматов и платежных терминалов проверяют перед ЧМ-2018

Кибермошенники могут активизироваться с началом турнира.

Российские банки готовят свои банкоматы и платежные (POS) терминалы к повышенным нагрузкам в период проведения чемпионата мира по футболу, а также проводят мониторинг систем безопасности, рассказали «Известиям» в крупнейших банках из топ-30.

В частности, банкоматы оснащают антискимминговым оборудованием, проверяют на наличие посторонних устройств и создают «мобильные бригады» для оперативного обслуживания в городах проведения ЧМ-2018.

При этом всплеска активности кибермошенников в настоящий момент не зафиксировано, но эксперты полагают, что преступники могут развернуть бурную деятельность ближе к началу турнира.