38 минут назад
Безопасность банкоматов и платежных терминалов проверяют перед ЧМ-2018
Кибермошенники могут активизироваться с началом турнира.
Российские банки готовят свои банкоматы и платежные (POS) терминалы к повышенным нагрузкам в период проведения чемпионата мира по футболу, а также проводят мониторинг систем безопасности, рассказали «Известиям» в крупнейших банках из топ-30.
В частности, банкоматы оснащают антискимминговым оборудованием, проверяют на наличие посторонних устройств и создают «мобильные бригады» для оперативного обслуживания в городах проведения ЧМ-2018.
При этом всплеска активности кибермошенников в настоящий момент не зафиксировано, но эксперты полагают, что преступники могут развернуть бурную деятельность ближе к началу турнира.