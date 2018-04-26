Происшествия
40 минут назад
На улице Зои Космодемьянскаой столкнулись пять автомобилей
Аавария обошлась без пострадавших.
Вечером 26 апреля в Липецке на улице Зои Космодемьянской наротив одноименной остановки столкнулись пять автомобилей: "БМВ", "Субару", "Лада Гранта", "Хендай" и "Москвич".
По словам очпевидцев ДТП, автомобиль "БМВ" притормозил у пешеходного перехода. В него врезался "Субару", а затем столкнулись остальные машины.
В аварии никто не пострадал.
По словам очпевидцев ДТП, автомобиль "БМВ" притормозил у пешеходного перехода. В него врезался "Субару", а затем столкнулись остальные машины.
В аварии никто не пострадал.
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