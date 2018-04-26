Происшествия

40 минут назад

На улице Зои Космодемьянскаой столкнулись пять автомобилей

9 744
#авария #ДТП
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На улице Зои Космодемьянскаой столкнулись пять автомобилей

Аавария обошлась без пострадавших.

Вечером 26 апреля в Липецке на улице Зои Космодемьянской наротив одноименной остановки столкнулись пять автомобилей: "БМВ", "Субару", "Лада Гранта", "Хендай" и "Москвич".

По словам очпевидцев ДТП, автомобиль "БМВ" притормозил у пешеходного перехода. В него врезался "Субару", а затем столкнулись  остальные машины.

В аварии никто не пострадал.


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9 744
#авария #ДТП
1

Комментарии (9)

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Animal planet

15 минут назад
Эта новость порадовала. Почаще бы так. И помасштабнее.
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зечка

15 минут назад
ЗеКа, Помоему эта отморозь,с закрытыми глазами летает!
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олигарх

20 минут назад
Металлург, У тебя мышление Швондера из романа М.Булгакова "Собачье сердце"
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888

20 минут назад
Дистанцию надо соблюдать))) господа водятлы.
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ЗеКа

26 минут назад
Грязинская отморозь домой летела вытаращив глаза
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я

26 минут назад
когда на зоя сделают полосу та что в город просто опа...
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Химик

26 минут назад
Ехал-Видел! Пешеход, внимание и сочуствие!
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Металлург

27 минут назад
Двадцать лет эта дорога как Военно-грузинская. Поднаворовались и свалили в Англию . Самое что главное проголосовали ушлепки
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реальность

29 минут назад
чета инодрочево плохо себя ведет
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