На улице Зои Космодемьянскаой столкнулись пять автомобилей

Аавария обошлась без пострадавших.

Вечером 26 апреля в Липецке на улице Зои Космодемьянской наротив одноименной остановки столкнулись пять автомобилей: "БМВ", "Субару", "Лада Гранта", "Хендай" и "Москвич".



По словам очпевидцев ДТП, автомобиль "БМВ" притормозил у пешеходного перехода. В него врезался "Субару", а затем столкнулись остальные машины.



В аварии никто не пострадал.





