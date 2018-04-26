Происшествия

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23-летнюю мать обвиняют в угрозах инспектору по делам несовершеннолетних

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#оскорбление представителя власти
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23-летнюю мать обвиняют в угрозах инспектору по делам несовершеннолетних

Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летней жительницы Липецка, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).  


Следствием установлено, что 20 февраля инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции посетила молодую женщину – мать двоих малолетних детей для индивидуальной профилактической работы. При этом сотрудниками полиции было установлено, что женщина исполняла свои родительские обязанности с нарушением прав детей. Выражая свое недовольство действиями сотрудников полиции, обвиняемая стала угрожать инспектору по делам несовершеннолетних применением в отношении нее насилия. Обвиняемую не смутил даже тот факт, что при высказывании таких угроз присутствовали двое других полицейских.

В ходе расследования обвиняемая свою вину признала и раскаялась в содеянном. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило материалы уголовного дела в отношении обвиняемой направить с обвинительным заключением прокурору для последующего направления в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
3 1114
#оскорбление представителя власти
2

Комментарии (3)

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Animal planet

24 минуты назад
Катерина, я думаю 2 детей в 23 года это не от большого ума.Учиться нужно,а не раздвигать рогатку,тем более что эта,точно из -за мат капитала родила.
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Катерина

32 минуты назад
Соц.работник, какой же вы соц. работник? 2 детей - это еще не многодетная. И в чем криминал в 23 2 детей?
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Соц.работник

сегодня, 17:50
В 23 года уже двоих детей нагуляла. Таким многодетным главное материнский капитал получить и прочие льготы а на остальное плевать, деньги за детей уже получены.
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