23-летнюю мать обвиняют в угрозах инспектору по делам несовершеннолетних

Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летней жительницы Липецка, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).



Следствием установлено, что 20 февраля инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции посетила молодую женщину – мать двоих малолетних детей для индивидуальной профилактической работы. При этом сотрудниками полиции было установлено, что женщина исполняла свои родительские обязанности с нарушением прав детей. Выражая свое недовольство действиями сотрудников полиции, обвиняемая стала угрожать инспектору по делам несовершеннолетних применением в отношении нее насилия. Обвиняемую не смутил даже тот факт, что при высказывании таких угроз присутствовали двое других полицейских.



В ходе расследования обвиняемая свою вину признала и раскаялась в содеянном. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило материалы уголовного дела в отношении обвиняемой направить с обвинительным заключением прокурору для последующего направления в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

