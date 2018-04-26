Общество

14 минут назад

В Липецке родители, ставшего инвалидом мальчика, отсудили у врачей 700 000 рублей

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#компенсация вреда #зравоохранение
В Липецке родители, ставшего инвалидом мальчика, отсудили у врачей 700 000 рублей

Правобережный районный суд Липецка вынес решение по иску липчанина в интересах его несовершеннолетнего сына к ГУЗ «Липецкая городская детская больница» о компенсации морального вреда.

Как сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Липецкой области, рассмотрев материалы гражданского дела, суд установил, что истец обратился с иском к ГУЗ «Липецкая городская детская больница» о компенсации в пользу его сына морального вреда в размере 700 тысяч рублей. Липчанин указал, что неоказание медицинскими работниками своевременной и надлежащей медицинской помощи привело к невосполнимой потере слуха у ребенка. Дополнительно истец просил взыскать с ответчика 65 тысяч рублей судебных расходов.

Судом установлено, что при рождении у мальчика диагностировали риск по тугоухости, что отмечено в его диагностической карте. В дальнейшем, по мере роста ребенка, родители стали замечать, что мальчик неправильно произносит слова и их окончания, о чем сообщили врачам. Однако медицинские работники сослались на возраст ребенка, проигнорировав при этом риск развития тугоухости, и ограничились назначением препаратов для развития речи, прием которых не дал желаемых результатов.

В 2017 году, не доверяя выводам врачей ГУЗ «Липецкая городская детская больница», родители обратились в медицинское учреждение за пределами Липецкой области. В результате, в возрасте 4 лет ребенку был поставлен диагноз «двусторонняя сенсоневральная тугоухость  II степени», а спустя всего полтора месяца – III степени, после чего мальчику была присвоена группа инвалидности.

В ноябре 2017 года Советским районным судом Липецка было вынесено постановление о привлечении ГУЗ «Липецкая городская детская больница» к ответственности по ст.19.20 ч.3 КоАП РФ. Суд признал, что медицинское учреждение нарушило порядок и стандарты оказания медицинской помощи. Это выразилось в том, что врачи не провели необходимых исследований в отношении ребенка с риском развития тугоухости и не направили его к профильному специалисту для прохождения соответствующего лечения. Дефекты в оказании медицинской помощи маленькому пациенту привели к потере слуха. Такой вывод был сделан на основании комплексной судебно-медицинской экспертизы, которая проводилась по назначению суда. Также эксперты сделали заключение о возможности полного или частичного сохранения слуха при условии раннего диагностирования состояния органов слуха ребенка и соблюдения стандартов оказания медицинской помощи.

Проанализировав собранные по делу доказательства, Правобережный районный суд Липецка пришел к выводу о доказанности того факта, что причиной потери слуха сына истца стали дефекты в оказании ему медицинской помощи.

Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил исковые требования истца. В соответствии с решением суда ГУЗ «Липецкая городская детская больница» должна возместить в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей, и 65 тысяч рублей судебных расходов в пользу его отца.

В настоящее время решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Липецкий областной суд.

Информация пресс-службы Управления Судебного департамента в Липецкой области. При использовании ссылка обязательна.

12
#компенсация вреда #зравоохранение

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