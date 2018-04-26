Погода в Липецке

9 минут назад

С дождями в Липецкую область ненадолго вернется прохладная погода — до +15

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#дожди
С дождями в Липецкую область ненадолго вернется прохладная погода — до +15

В ближайшие двое суток с прохождением по территории Липецкой области атмосферных фронтов атлантического циклона пройдут дожди различной интенсивности, возможны грозы. 


29 апреля на северной периферии антициклона будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 27-28 апреля 9-11 градусов тепла, что в пределах климатической нормы, 29 апреля -12-13 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дожди (местами небольшие), местами грозы. Ветер переменный, 5-10 м/сек. Температура ночью от +4 до +9 градусов, днем от 10 до 15 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь. Температура ночью от 5 до 7 градусов тепла, днем от 12 до 14 градусов тепла.

Самым теплым день 27 апреля в Липецке был в 1950 году: +26, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 2003 году — 6 градусов мороза. 

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#дожди

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