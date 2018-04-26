Происшествия

сегодня, 16:10

Задержанный за наезд на ребенка водитель напал на сотрудника ГИБДД

10 1638
#авария #ДТП #насилие в отношении представителя власти
Задержанный за наезд на ребенка водитель напал на сотрудника ГИБДД

Офицер пытался остановить нарушителя, который начал уничтожать свой паспорт.

По данным GOROD48, вечером 24 апреля в Липецке ловили водителя, который сбил ребенка и скрылся с места аварии. Когда мужчину задержали, оказалось, что у него присутствовали признаки алкогольного опьянения. При разговоре с автоинспекторами он повел себя неадекватно. А затем и вовсе решил уничтожить паспорт.

Ему пытался помешать инспектор ГИБДД. Задержанный не нашел ничего лучше, как ударить полицейского. В результате инспектор получил сотрясение головного мозга, и с этим диагнозом был госпитализирован. 

10 1638
#авария #ДТП #насилие в отношении представителя власти

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ы

5 секунд назад
В США его бы пристрелили и правильно сделали бы
ответить

ййй

4 минуты назад
надо членом было по лбу бить - так следов не остается
ответить

гаага

19 минут назад
В Америке застрелили бы...
ответить

Наш

21 минуту назад
Руки этой падле переломать
ответить

Боцман

26 минут назад
Да ничего не будет. Полтора условно и 5 тыс. штрафа.
ответить

Куралес

42 минуты назад
Укупник чтоле?
ответить

липецк

49 минут назад
за что скрылся уже надо лет10 давать
ответить

Animal planet

сегодня, 16:18
Ой, дурак!
ответить

Хлипкие менты пошли

сегодня, 16:16
Или филонит гад.
ответить

Ваш тренер

сегодня, 16:16
Сам себя закрыл лет на 5 ..дэбил
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Водитель «Лады» сбил молодую пару на пешеходном переходе
#авария #ДТП
7
Водитель «Лады» сбил молодую пару на пешеходном переходе

51 минуту назад

Происшествия
Под Липецком нашли мужской скелет
#розыск #труп
18
Под Липецком нашли мужской скелет

сегодня, 10:17

Происшествия
45-летний мужчина погиб под колесами грузовика
#авария #ДТП
3
45-летний мужчина погиб под колесами грузовика

сегодня, 08:57

Происшествия
47-летняя женщина и двое подростков задержаны за угон и автокражи
#угон #кража
6
47-летняя женщина и двое подростков задержаны за угон и автокражи

сегодня, 08:56

Происшествия
Пропавшего 21-летнего парня нашли на макушке дерева
#труп #тело
45
Пропавшего 21-летнего парня нашли на макушке дерева

вчера, 21:10

Происшествия
Дело об избиении елецких врачей вскоре направят в суд
#нападение на врачей #драка #избиение
31
Дело об избиении елецких врачей вскоре направят в суд

вчера, 16:16

Происшествия