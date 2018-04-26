Задержанный за наезд на ребенка водитель напал на сотрудника ГИБДД

Офицер пытался остановить нарушителя, который начал уничтожать свой паспорт.

По данным GOROD48, вечером 24 апреля в Липецке ловили водителя, который сбил ребенка и скрылся с места аварии. Когда мужчину задержали, оказалось, что у него присутствовали признаки алкогольного опьянения. При разговоре с автоинспекторами он повел себя неадекватно. А затем и вовсе решил уничтожить паспорт.



Ему пытался помешать инспектор ГИБДД. Задержанный не нашел ничего лучше, как ударить полицейского. В результате инспектор получил сотрясение головного мозга, и с этим диагнозом был госпитализирован.



