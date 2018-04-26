Общество

сегодня, 16:05

Липецким сторонникам Навального разрешили митинговать

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#митинг #Навальный
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Липецким сторонникам Навального разрешили митинговать

Митинг пройдет в Левобережье

Сторонникам Навального в Липецке мэрия согласовала проведение митинга. 

Сторонники Навального просили разрешения собраться  на площадку у областного ДК, но мэрия согласовала им Левобережье - улицу Осипенко, где они официально проводили митинг почти год назад. После этого оппозиционеры выступали несанкционированно, за что подвергались штрафам и административным арестам.

Свой нынешний митинг сторонники Навального проводят в преддверии инаугурации Путина и под лозунгом "Он нам не царь!".

В этот день митинги сторонников Навального пройдут по всей стране. 
11 489
#митинг #Навальный
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Комментарии (11)

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Липчанин

10 минут назад
кто у кого отрабатывает )), Одно делать воровать и хвалить Путина,а это совсем другое ,Тут на святое покусились,на самого луноликого и его окружение
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.

15 минут назад
Слой человека в нас чуть-чуть наслоен зыбко и тревожно; легко в скотину нас вернуть, поднять обратно очень сложно. Где лгут и себе и друг другу, и память не служит уму, история ходит по кругу из крови - по грязи - во тьму.
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кто у кого отрабатывает ))

37 минут назад
Светлая, ..гранты от кого ? воровать у госдепа это плохо. воровать у народа ,как офшорные патриоты - святое дело ))
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Александр

41 минуту назад
Разрешили митинговать, но только после того, как сделают уроки.
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тт

52 минуты назад
Запасайтесь попкорном - щас Светлые высыпят - на Навального рефлексировать.Светлая, может они и гранты отрабатывают - что не факт - доказать надо,а вот ты и тебе подобные кость глодают ,которой бездомный пёс побрезговал бы.
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Глас Народа

57 минут назад
Ребята, кому интересно, добавляйтесь в группу. Новое общероссийское движение "Глас Народа". Создана по инициативе граждан. Для свободного выражения и благополучия, развития и безопасности народа. Это новое общественное движение ни к митингам, ни к революции мы не призываем. Группу можно найти в вКонтакте "Глас народа Липецкая область"
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Animal planet

сегодня, 16:23
Светлая, уточки это у Медведева.
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Коломыцева

сегодня, 16:23
Светлая, мужу отработай седни на закраску седины 3,14. изды
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Animal planet

сегодня, 16:22
А мне вот интересно,кого наш россиянский народ больше не любит Навального или Путина? Ну так, подумал что-то.
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Царь Владимир-Безсменный

сегодня, 16:18
81% липчан всем довольны!
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