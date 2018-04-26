Липецким сторонникам Навального разрешили митинговать

Митинг пройдет в Левобережье

Сторонникам Навального в Липецке мэрия согласовала проведение митинга.



Сторонники Навального просили разрешения собраться на площадку у областного ДК, но мэрия согласовала им Левобережье - улицу Осипенко, где они официально проводили митинг почти год назад. После этого оппозиционеры выступали несанкционированно, за что подвергались штрафам и административным арестам.



Свой нынешний митинг сторонники Навального проводят в преддверии инаугурации Путина и под лозунгом "Он нам не царь!".



В этот день митинги сторонников Навального пройдут по всей стране.

