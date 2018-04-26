Общество
сегодня, 16:05
Липецким сторонникам Навального разрешили митинговать
11 489
Митинг пройдет в Левобережье
Сторонникам Навального в Липецке мэрия согласовала проведение митинга.
Сторонники Навального просили разрешения собраться на площадку у областного ДК, но мэрия согласовала им Левобережье - улицу Осипенко, где они официально проводили митинг почти год назад. После этого оппозиционеры выступали несанкционированно, за что подвергались штрафам и административным арестам.
Свой нынешний митинг сторонники Навального проводят в преддверии инаугурации Путина и под лозунгом "Он нам не царь!".
В этот день митинги сторонников Навального пройдут по всей стране.
Сторонники Навального просили разрешения собраться на площадку у областного ДК, но мэрия согласовала им Левобережье - улицу Осипенко, где они официально проводили митинг почти год назад. После этого оппозиционеры выступали несанкционированно, за что подвергались штрафам и административным арестам.
Свой нынешний митинг сторонники Навального проводят в преддверии инаугурации Путина и под лозунгом "Он нам не царь!".
В этот день митинги сторонников Навального пройдут по всей стране.
11 489
Липчанин
.
кто у кого отрабатывает ))
Александр
тт
Глас Народа
Animal planet
Коломыцева
Animal planet
Царь Владимир-Безсменный