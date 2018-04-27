Председатель правления Банка ЗЕНИТ Олег Машталяр посетил Липецк с рабочим визитом

26 апреля Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ Олег Машталяр при участии Генерального директора ПАО «Липецккомбанк» Ольги Митрохиной провели деловую встречу с главой города Липецка – Сергеем Ивановым, а также с представителями бизнес-сообщества города.

На встрече с главой города участники обсудили вопросы текущей работы Липецккомбанка, его будущую интеграцию в состав Банка ЗЕНИТ и приоритеты дальнейшего развития. Бизнесы Банковской группы ЗЕНИТ, согласно программе по интеграции, будут объединены в рамках одного банка, с сохранением имеющихся компетенций и клиентской базы, для целей дальнейшей трансформации в ответ на изменения рынка. После завершения процесса присоединения Липецккомбанк будет пользоваться новыми технологическими решениями Банка ЗЕНИТ, продолжит активную деятельность в качестве регионального центра и останется столь же надежным банком для жителей города.

В ходе встречи руководители высказали заинтересованность в расширении сотрудничества между Банком ЗЕНИТ и городской администрацией и увеличении числа значимых государственных и коммерческих проектов при финансовой поддержке группы. Олег Машталяр отметил, что Липецкая область обладает высоким экономическим потенциалом, опирающимся на крепкую промышленную и аграрную базу, поэтому остается одним из важных стратегических приоритетов Банка.

Рабочую программу поездки завершила встреча с представителями бизнес-сообщества Липецка. На мероприятии присутствовало более 30 участников, включая представителей ведущих производственных и торговых предприятий области. Олег Машталяр и Ольга Митрохина рассказали о деятельности Банковской группы ЗЕНИТ, планах дальнейшего присоединения Липецккомбанка к Банку ЗЕНИТ и подробно ответили на вопросы собравшихся.

«Одному из наиболее развитых регионов России требуется надежная и гибкая банковская инфраструктура, основой которой более четверти века является Липецккомбанк. Благодаря обширной линейке финансовых услуг и выстроенной системе управления банк

заслужил доверие населения и предприятий. Липецккомбанк в составе Банка ЗЕНИТ существенно расширит продуктовые и технологические возможности, что позволит повысить надёжность и вести конкурентную борьбу за клиентов на банковском рынке», - подчеркнул Олег Машталяр.







Информационная справка

Банковская группа ЗЕНИТ

Банковская группа ЗЕНИТ образована в 2005 году в результате приобретения Банком ЗЕНИТ контрольного пакета акций АБ «Девон-Кредит». В 2007 году в Банковскую группу вошли Липецккомбанк и Сочигазпромбанк (переименован в Банк ЗЕНИТ Сочи). В декабре 2008 года в состав Группы был включен Спиритбанк (г. Тула). По данным консолидированной отчетности Банковской группы по стандартам МСФО за 9 месяцев 2017 года, капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского комитета, составил 44,7 млрд рублей, активы – 274,1 млрд рублей. Группа предоставляет полный спектр банковских услуг: комплексное обслуживание корпоративных клиентов, розничные услуги, частное банковское обслуживание (Private Banking), услуги инвестиционного банка, межбанковский бизнес. Банковская группа ЗЕНИТ представлена в 26 регионах Российской Федерации, собственная сеть продаж на 30 сентября 2017 года насчитывала 149 точек. Группа обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает с более чем 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- (RAEX (Эксперт РА)).







"PR"





