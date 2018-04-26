Общество

сегодня, 15:04

Из-за сломавшейся маршрутки затруднен проезд к Петровскому мосту

6 965
#пробки #Петровский мост
1
Из-за сломавшейся маршрутки затруднен проезд к Петровскому мосту
Сегодня днем на въезде на Петровский мост со стороны улицы Карла Маркса из поломки остановился автобус "ПАЗ" маршрута №343.

Возле моста моментально образовались пробки. Сейчас проезд в сторону левобережья затруднен по улицам Карла Маркса, Октябрьской, Первомайской и Фрунзе.
6 965
#пробки #Петровский мост
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Комментарии (6)

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на переправе

16 минут назад
надо сталкивать с моста , как сломанную технику во время Второй мировой войны.
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Житель

16 минут назад
Видел, ничего страшно потерпишь. Все же терпят твою вонь когда мимо тебя ходят
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Калдырь

18 минут назад
Кто то обещал что будут дежурить около моста экипаж ГАИ и эвакуатор. Ну и где????
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Видел

18 минут назад
Около часа эта хрень мешала проезду! Никто не почесался ее, как и обещал, оперативно убрать! Лето еще не началось и не все подснежники-пенсионеры выкатили свои сорокалетние ВАЗы из сараев. "То-ли еще будет, ой-ёй-ёй!.."
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ПАССАЖИР

23 минуты назад
вопрос в другом: КТО выпускает на маршрут неисправные автобусы (если их можно так назвать)???!!! сегодня утром 332-й глох при каждой остановке. еле доехал до работы! за что платим? за рванину в виде газенвагенов? УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА, вы там охренели совсем?!
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Ирина

32 минуты назад
Все вспомнят и маму и папу, когда будет авария по середине моста. Кто-то оперативно хотел решать такие заторы.
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