Из-за сломавшейся маршрутки затруднен проезд к Петровскому мосту

Сегодня днем на въезде на Петровский мост со стороны улицы Карла Маркса из поломки остановился автобус "ПАЗ" маршрута №343.



Возле моста моментально образовались пробки. Сейчас проезд в сторону левобережья затруднен по улицам Карла Маркса, Октябрьской, Первомайской и Фрунзе.

