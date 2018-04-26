Общество
сегодня, 15:04
Из-за сломавшейся маршрутки затруднен проезд к Петровскому мосту
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Сегодня днем на въезде на Петровский мост со стороны улицы Карла Маркса из поломки остановился автобус "ПАЗ" маршрута №343.
Возле моста моментально образовались пробки. Сейчас проезд в сторону левобережья затруднен по улицам Карла Маркса, Октябрьской, Первомайской и Фрунзе.
Возле моста моментально образовались пробки. Сейчас проезд в сторону левобережья затруднен по улицам Карла Маркса, Октябрьской, Первомайской и Фрунзе.
6 965
на переправе
Житель
Калдырь
Видел
ПАССАЖИР
Ирина