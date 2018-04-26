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В Липецке состоялся митинг, посвященный 32-ой годовщине аварии на Чернобыльской АЭС
В Липецке утром 26 апреля вспоминали жертв аварии на Чернобыльской АЭС. Крупнейшая техногенная в истории человечества катастрофа произошла 32 года назад. Устранять её последствия из региона отправились более двух тысяч липчан. В настоящее время в живых осталось меньше половины из них.
Открыл митинг председатель Липецкой областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» России Михаил Барвинский, который оказался в самом центре катастрофы и вел контроль за радиационной обстановкой. Затем с приветственными словами к собравшимся обратились руководители города и региона.
- Сегодня мы вспоминаем настоящих героев, мужественных людей, которые сделали все, чтобы в максимально сжатые сроки локализовать последствия аварии, и тем самым спасти тысячи жизней. Выражаем слова благодарности землякам – за их подвиг, активную позицию, большую просветительскую работу с молодежью. Светлая память погибшим и умершим после ликвидации чернобыльской катастрофы. Здоровья живущим героям. Пусть эта трагедия не повторится никогда,- сказал в своем выступлении заместитель главы Липецка Евгений Павлов.
Митинг завершился минутой молчания и возложением цветов к памятнику ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.