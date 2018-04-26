Из-за нарушений противопожарной безопасности приостановлена работа Добровского дома культуры

После рейдов в Липецкой области не закрыли ни один торговый центр, но опечатали двери дома культуры.

Муниципальное бюджетное учреждение «Добровский межпоселенческий дом культуры» временно не принимает посетителей.

Как сообщили в УФССП по Липецкой области, 25 апреля в службу судебных приставов Добровского района поступил исполнительный лист о приостановлении работы.

Лист был выдан после совместного рейда прокуратуры Добровского района и сотрудников ГУ МЧС, который выявил нарушения требований противопожарной безопасности. В итоге приставы в присутствии понятых опечатали двери заведения. Если же сотрудники дома культуры попытаются проникнуть на свои рабочие места, то их ждет ответственность по статье 315 УК РФ.

Дальнейшую судьбу дома культуры будет решать суд: деятельность учреждения остановлена до рассмотрения дела по существу.

Проверки на предмет соблюдения противопожарной безопасности в России участились после трагедии в торговом центре в Кемерово. Государственные органы грозили закрыть несколько торговых центров и в Липецкой области за неисполнение требований безопасности. Но пока торговые центры закрыты не были (за исключением нескольких игровых комнат). Опечатаны двери лишь в Доме культуры Доброго.



Фото domostroynn.ru

