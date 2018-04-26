В частном секторе отключения воды и света

Отключения вызваны ремонтными работами.

В связи с ремонтными работами на сетях электроснабжения 27 апреля с 09:00 до 12:00 будет отключена электроэнергия жилых домов частного сектора по ул. Даргомыжского, пер. Вишневый, пер. Фруктовый, ул. Володарского, ул. Депутатская.

Также в этот день с 13.00 до 16.00 на 20-30 минут будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора района «Ссёлки»: ул.Набережная, Лесная, Пушкина, Комарова, 300 лет Флота России, Кольцова, Краеведческая, братьев Синявиных, Высоцкого, Апраксина, Мартынова, Заповедная, пер. Новогодний, Мазурука, Знаменская, пер. Благодатный, Сибирская, Барковского, Хрустальная, Кипарисовая, Лютиковая, Изобильная, Пшеничная, Вязовая, Сокольская, Покровская, Жемчужная, Космонавтов, Провинциальная, Листопадная, Гагарина, Советская, Кирова, Ракитная, Учительная, 1 мая.

А, так же СНТ «Цементник», ДНТ «Металлург-4», СНТ «Ремонтник», СНТ «Плехановское», СНТ «Сокол-4», ДНТ «Металлург-6», СНТ «Металлургстрой», СНТ «Станкостроитель», СТ «Ромашка», Ленинский лесхоз, «Пионер Лагеря».

В связи с производством ремонтных работ 27 апреля с 10.00 до 16.00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

- частный сектор: ул. Пожарского; ул. Карбышева; ул. Мешкова; ул. Лавочкина; ул. Бородинская; ул. Стасова; ул. Литейная; ул. Арсеньева.

Подвоз воды: по заявкам жителей.