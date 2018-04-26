В мире

14 минут назад

Морская пехота США признала уязвимость перед Россией‍

52
#США #Россия
Морская пехота США признала уязвимость перед Россией‍

Силы передового развертывания Морской пехоты США, которые, как считалось на протяжении предыдущих десятилетий, были защищены, теперь оказались в уязвимом положении. Об этом заявил на слушаниях в сенате командующий Корпусом морской пехоты генерал Роберт Неллер.

Силы передового развертывания Корпуса морской пехоты США находятся в уязвимом положении перед Китаем и Россией, - заявил на слушаниях в сенате командующий этим видом вооруженных сил страны генерал Роберт Неллер.

«Развитие высокоточного оружия дальнего радиуса действия нашими главными соперниками — Китаем, Россией, КНДР, Ираном и экстремистскими организациями — сделало уязвимым многие силы передового развертывания США», — сказал военачальник.

Генерал отметил, что большинство зарубежных баз морпехов недостаточно защищены от ударов, что подрывает их способность готовить и проводить боевые операции, так что теперь США не могут придерживаться военных концепций, основанных на неоспоримом контроле над морем.

«Нам необходимо дополнительное укрепление этих баз, в том числе ангаров и командных пунктов. Нужно расширить возможности по быстрому ремонту авиабаз и усовершенствовать средства противовоздушной обороны», — заключил Неллер.

В марте этого года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о разработке новейших систем вооружения, способных преодолевать практически любые системы противоракетной обороны. Речь шла о стратегическом ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», гиперзвуковом ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установке, - передает Lenta.ru.
52
#США #Россия

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Выборы премьера Армении состоятся 1 мая
#Выборы #Армения
Выборы премьера Армении состоятся 1 мая

37 минут назад

В мире
При наезде на пешеходов в Торонто пострадала 91-летняя россиянка
#Наезд на пешеходов #Торонто
При наезде на пешеходов в Торонто пострадала 91-летняя россиянка

сегодня, 09:53

В мире
В Индии при столкновении автобуса с поездом погибли 13 детей
#Столкновение поезда с автобусом #ДТП #Индия
В Индии при столкновении автобуса с поездом погибли 13 детей

сегодня, 09:49

В мире
Ученые создали 3D-принтер для печати еды
Ученые создали 3D-принтер для печати еды

вчера, 16:42

В мире
«Нафтогаз» предрек «полномасштабный конфликт» России и Украины‍
#Газ #Украина #Россия
«Нафтогаз» предрек «полномасштабный конфликт» России и Украины‍

вчера, 13:21

В мире
В украинской Раде призвали сохранить транзитную «зависимость» России
#Украина #Рада
В украинской Раде призвали сохранить транзитную «зависимость» России

вчера, 11:51

В мире