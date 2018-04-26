В России

33 минуты назад

Автодорожную часть Крымского моста проверили на прочность‍

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#Крымский мост
Автодорожную часть Крымского моста проверили на прочность‍

Испытаниям подверглись полностью готовые сегменты моста на трех участках: два участка с типовыми балочными пролетами (сталежелезобетонными между опорами № 211 – 215 и металлическими между опорами № 215 – 219), и третий – автодорожная арка Крымского моста.

Специалисты выполнили приемочные обследования, статические и динамические испытания автодорожной части Крымского моста, - сообщает в четверг информационный центр "Крымский мост".

"Это завершающий этап контроля качества строительно-монтажных работ перед итоговой приемочной комиссией. Испытания подтвердили надежность несущих конструкций моста и их готовность к вводу в постоянную эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для испытаний инженеры из специализированного научно-исследовательского института установили на пролетах датчики, которые фиксировали реакцию на нагрузки. По мосту проехали восемь груженых самосвалов полной массой каждый в 35 тонн. Грузовики перемещались по различным схемам-сценариям, моделируя разные типы и направления нагрузки. Испытания длились в течение нескольких недель.

"Результаты испытаний подтвердили несущую способность и конструктивную надежность моста", - отмечается в сообщении.

После открытия движения по Крымскому мосту его конструкции останутся в режиме реального времени под контролем структурированной системы мониторинга инженерных систем и конструкций (СМИСиК). Она разработана для автоматизированного мониторинга критически важных параметров элементов сооружения, подверженных наибольшим нагрузкам и наибольшим изменениям состояния в процессе эксплуатации (опоры, пролетные строения и арка), - передает ТАСС.

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#Крымский мост

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