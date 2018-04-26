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37 минут назад

Выборы премьера Армении состоятся 1 мая

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#Выборы #Армения
Выборы премьера Армении состоятся 1 мая

Премьер-министр Армении будет избран 1 мая. Об этом сообщил в четверг спикер Национального собрания (парламента) Ара Баблоян.

Выборы премьер-министра Армении назначены на 1 мая. Об этом сообщил спикер Национального собрания (парламента) Ара Баблоян.

«1 мая парламент страны проведет специальное заседание, чтобы избрать нового премьер-министра страны», — заявил спикер нацсобрания.

С 13 апреля в Ереване и других городах Армении прошла волна протестов против назначения премьер-министром экс-президента страны Саргсяна. 23 апреля в результате сложившейся политической ситуации Саргсян подал в отставку.

В связи с этим оппозиция Армении потребовала организовать досрочные парламентские выборы. Временно исполняющим обязанности главы правительства стал первый вице-премьер Карен Карапетян, - пишут "Известия".
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#Выборы #Армения

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