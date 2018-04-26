Игорь Тиньков: «Что-то монархическое во мне есть»

Спикер Липецкого горсовета в преддверии Дня российского парламентаризма ответил на вопросы СМИ.

Завтра - День российского парламентаризма. Он учрежден в 2012 году как памятная дата в связи с тем, что в этот день в 1906 году начала работу Государственная дума Российской Империи. Правда, она просуществовала всего 72 дня и приняла два закона, а потом была распущена Николаем Вторым, но считается первым в истории России демократическим институтом.На пресс-конференции Игоря Тинькова не обошлось без экскурса в историю. Так, GOROD48 поинтересовался у спикера горсовета тем, какую бы фракцию он представлял в Госдумах «царского созыва» и предложил вариант - «октябристов», представителей бизнеса. Рожденный в октябре Игорь Тиньков с этим отчасти согласился. А потом почему-то добавил: «Что-то монархическое в мне есть», очевидно, склоняясь к кадетам, которые ратовали за ограниченное самодержавие по британскому образцу.Первый вопрос, который был задан спикеру, касался недавнего признания самого Игоря Тинькова, заявившего на предпоследней сессии горсовета о том, что городская администрация игнорирует депутатские поручения. В чем тогда смысл работы горсовета?- Чтобы нас не игнорировали, - с ходу ответил на вопрос председатель горсовета. - Я бы не сказал, что к нам не прислушиваются вовсе. Это значит, что многие наши поручения долгое время остаются неисполненными. Я - реалист. И понимаю, что не все наши пожелания исполнимы в короткий срок. Но вы заметьте, что на последней сессии горсовета, которая состоялась на этой неделе, глава Липецка, выступая с отчетом перед депутатами, уже сообщил, что половина из зависших поручений уже находится в работе.А что думает спикер о недавно провалившихся на общественных слушаниях и в горсовете предложенных мэрией поправках к Правилам благоустройства Липецка, фактически изгоняющих торговлю с остановок общественного транспорта?- Конечно, всегда хочется достичь разумного компромисса. Чтобы как в поговорке - и волки сыты, и овцы целы. Механизм должен быть простым: на «красных линиях» торговые киоски находиться не должны. Нужна ли торговля на остановках? Думаю, что в центре города - нет. Ведь эти самые киоски и павильоны выглядят не лучшим образом. Может быть, их стоит полностью отдать частному бизнесу? Сейчас остановки находятся в ведении муниципальной организации, у которой не доходят руки до наведения на них порядка. А частник будет заинтересован в чистоте.Игорь Тиньков сообщил журналистам, что оценивает деятельность мэрии, возглавляемой Сергеем Ивановым, удовлетворительно. То есть на «троечку» (правды ради, спикер точно такую же оценку поставил и депутатскому корпусу). Однако председатель горсовета считает, что лимит доверия общественности мэр еще не исчерпал:- Сергей Вячеславович проработал только половину срока. А между тем город был длительное время недофинансирован. Поэтому многое пришло в упадок. А он очень старается. Не нужно подходить строго к оценке его деятельности, так как у любого руководителя есть просчеты и недоработки. Не нужно бить мэра по рукам - это может отбить у него охоту к работе. Но если у него не будет роста к концу срока его полномочий, то я первый скажу о том, что мэр не справился. А пока давайте дадим ему работать.В качестве хорошего примера Игорь Тиньков привел планы грядущего благоустройства улицы Водопьянова:- Если наши планы воплотятся в жизнь, эта улица станет похожа на московский проспект. И тогда ни у кого не поднимется рука вытащить на эту улицу какую-то тумбочку и начать торговать чесноком.Кстати, уже на днях должна закончиться длительная эпопея противостояния жителей 15 микрорайона с семьей предпринимателей, которые незаконно, по мнению Игоря Тинькова, построили в районе остановки «Дом художника» торговые ряды:- Я позвонил этому предпринимателю, сказал ему, чтобы тот не занимался ерундой. Он пообещал привести все в соответствии тому, как было раньше, но этого не сделал. Уверен, что суд примет решение о сносе этого спорного объекта.Игорь Тиньков выступил против желания мэрии по примеру крупных городов создать в Липецке районные управы, предусматривающих появление собственных Советов депутатов. Спикер уверен, что городу, в котором живет 500 тысяч человек, эта схема самоуправления не подходит. Председатель горсовета считает, что у мэрии должны быть всего несколько задач: подмести город, осветить его улицы и дворы, проконтролировать работу полиции. Но опять же этот западный подход - не для нас.Исходя из того, кто мы есть, спикер горсовета хотел бы, чтобы мэрия привлекала как можно больше бизнес-структур для решения насущных вопросов муниципалитета. Так, Игорь Тиньков обрушился с критикой на управляющие компании, руководители которых, по его мнению, занимаются ерундой, когда говорят о своем бизнесе как о социально ответственном. По мнению председателя горсовета, «управляющие организации не должны корчить из себя непонятно кого», а должны заниматься понятным для населения бизнесом. Также бизнес мог бы смелее включаться в работу в качестве концессионеров как партнер муниципалитета в дорожном строительстве или же в создании скоростного трамвая.- Не нужно заниматься сохранением чего-то. Нужно заниматься развитием. Поэтому я считаю, что МУПы городу абсолютно не нужны. Весь муниципальный бизнес нужно прикрыть, отдав необходимые городу работы на аутсорсинг частному бизнесу, - заявил Игорь Тиньков.Глава городского депутатского корпуса считает, что проблему с мусором во дворах нельзя решить субботниками. По мнению Игоря Тинькова, обслуживание микрорайонов нужно забрать от управляющих компаний (вместе с соответствующим финансированием, которое нужно изъять из платежки на ремонт и содержание жилья) и передать организациям, которые возьмут на себя соответствующие функции.Спикер горсовета не согласился с оценкой GOROD48 депутатского корпуса как раздутого и малодееспособного.- Не соглашусь с вашей оценкой того, что если депутат молчит, он не хорош. Нужно говорить по делу. Если согласен с законопроектом - голосуй за него, если не согласен - говори! Но некоторые говорят то, что я не могу понять.В зачет депутатскому корпусу Игорь Тиньков поставил начавшийся ремонт Петровского моста, а также попадание Липецка в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги» - по ней вот уже второй год подряд на капремонт магистралей муниципалитет получает по миллиарду рублей.Игорь Тиньков не обошел вопроса о возможном новом сроке руководства областью Олегом Королевым:- По закону он таким правом обладает. И гипотетически может избираться на новый срок. Но мы все - избиратели. И нам решать, кто будет губернатором. И, кстати, что мешает кому-то бросить ему вызов?