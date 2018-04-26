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Глава МЧС назвал бредом обвинения в свой адрес в программе Михалкова
Глава МЧС Владимир Пучков назвал бредом обвинения, которые были выдвинуты в авторской программе «Бесогон» режиссера Никиты Михалкова. Министр прокомментировал критику в свой адрес на встрече с журналистами.
Министр заявил, что сам не видел передачу Михалкова и добавил, что вообще не смотрит телевизор. Пучков подчеркнул, что высказывания режиссера не соответствуют действительности.
"Мне жаль людей, которые смотрят такие передачи, и вдвойне жаль тех, кто верит тому, что там показывается. Бред — так и напишите", — цитирует главу МЧС газета "Коммерсант".
Ранее Михалков в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что по инициативе Пучкова происходит сокращение сотрудников Государственного пожарного надзора и боевых подразделений пожарной охраны. По словам режиссера, тушить пожары "стало фактически некому". Он также рассказал о том, что ведомство якобы приобретает технику по завышенным ценам и искажает статистику пожаров в свою пользу, - передает РИА-Новости.