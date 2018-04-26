Липецкий каратист забил соперников сломанной рукой (ФОТО)

Наши парни завоевали медали в первенстве России.

Бойцы из Липецка не остались без медалей в первенстве России по всестилевому каратэ, которое завершилось в Покровском Московской области.

Второе место занял Сергей Подхалюзин (12-13 лет, до 69 кг).

На третью ступень пьедестала почета поднялись его более старшие товарищи Дмитрий Павлов (16-17 лет, до 75 кг) и Владимир Лукьянов (14-15 лет, до 64 кг). О Лукьянове следует сказать особо: ВТО втором бою он повредил руку. Позже врачи диагностировали перелом пальца. Но тогда Владимир об этом не знал и продолжал выходить на ковер на морально-волевых качествах. И одержал еще две победы!







К слову, один из тренеров парей Михаил Дриновский был в похожей ситуации. Несколько лет назад он стал «бронзовым» призером чемпионата МВД РФ по рукопашному бою, проведя заключительные поединки с трещиной в руке. Все-таки спорт – удел мужественных и волевых людей.

Помимо Дриновского ребят подготовили Михаил Покачалов и Сергей Шушпанов.





