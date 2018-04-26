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сегодня, 12:26

Спасатели предупреждают об усилении ветра

1859
#ветер #шторм
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Спасатели предупреждают об усилении ветра

В ближайший час и с сохранением в течение дня 26 апреля ожидается усиление западного ветра порывы до 18 м/с.

Главное управление МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей региона на необходимость соблюдения мер безопасности при усилении ветра:

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 112. В Главном управление МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.

1859
#ветер #шторм
1

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