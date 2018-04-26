Общество

53 минуты назад

С 3 мая ЛГЭК начнет отключать горячую воду

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#гидравлические испытания
С 3 мая ЛГЭК начнет отключать горячую воду

Согласно постановлению об окончании отопительного периода, которое подписал глава Липецка Сергей Иванов, Липецкая городская энергетическая компания переводит свои источники теплоснабжения на летний режим работы. 

В связи с этим, как сообщает пресс-служба ЛГЭК, запланированы гидравлические испытания сетей, которые пройдут с 3 мая по 15 июля, для подготовки к следующему отопительному сезону. Подача же горячей воды потребителям будет осуществляться в течение трех дней. 

Во избежание несчастных случаев в ходе гидравлический испытаний категорически запрещается подход граждан к разрытым траншеям, местам появления выброса воды, провалам на пешеходных дорожках, автодорогах и других местах жилых массивов города.

Движение автотранспорта и пешеходов в опасных зонах раскопок и порывов теплосетей разрешается только в местах, обозначенных дорожными знаками-указателями.

Абонентам системы централизованного теплоснабжения необходимо принять меры согласно п. 6.1.6. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» для предотвращения проникновения воды в подвальные и цокольные помещения при повреждении трубопроводов тепловых сетей.

О случаях подтопления и выброса воды просим своевременно сообщать по тел.: 075, 23-28-81, 23-28-84. 


Информация о сроках и районах отключения горячего водоснабжения в ремонтный период 2018 года.



03.05.18 – 16.05.18



ул. Ковалева д.109, 109а, 111, 113; 


ул. Космонавтов д.36/4.


ул. Механизаторов д.21а.



10.05.18 – 23.05.18



ул. Ковалева д.99, 107а


ул. Энгельса д.1/1, 1/2, 1/3, 3/1, 3/2, 5а, 7а.



14.05.18 – 27.05.18



ул.: Базарная, Детская, Юношеская, Ангарская, Монтажников, Металлистов, Геологическая, Исполкомовская, Ново-весовая, Ударников (кроме д.  94, 96); 


пер. Рудный;


ул. Баумана.



21.05.18 – 03.06.18



ул.: Амурская, Гайдара, Нахимова, Луначарского;


пер. Ушакова.



28.05.18 – 09.06.18



ул. Кузьминская пос. Северный Рудник.


ул.: Елецкая, Карьерная, Чапаева, Студеновская, д.: 18, 20, 22, 25 – 67 нечетные номера; 9 Января, д.: 1а, 5, 7.



13.06.18 – 26.07.18



ул. Прудная, д. 1, 2; 


ул.: 40 лет Октября, Аксакова, Арсеньева, Газина, Бородинская, Дружбы, И. Франко, Кутузова, Мамина-Сибиряка, Пожарского, Смыслова, Тамбовская, Ушинского;


переулки: Больничный, Курако, Челюскинцев; 


пл. Константиновой, Заводская.



18.06.18 – 01.07.18



ул. Крайняя (с. Подгорное),


ул. Новая, 20, 21 (п. Косыревка).



25.06.18 – 08.07.18



ул. Задорожная, 24; ул. Одоевского, 3, 5, 10; ул. М. Рыбалко, 11, 16, 26.



02.07.18 – 15.07.18



воинская часть (пос. Дачный), ул.: Центральная (кроме д. 17, 18, 19). 





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#гидравлические испытания

Комментарии (5)

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123

15 минут назад
Зачем отключать на Юношеской каждый год ??? все равно трубы не меняются а люди 2 недели просто так сидят без горячей воды (((
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Липчанка

16 минут назад
А почему не все улицы указаны? Опубликуйте полный список.
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Комментатор со стажем и пивом

26 минут назад
Там в ветке с новостями "Пропавшего 21-летнего парня нашли на макушке дерева" комментатор под ником " Animal Planet" с ума сошел, сам с собой срач устроил
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Алексей

27 минут назад
А мкрны не будут отключать?
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гость

28 минут назад
на сколько на Ушинского отключат? на полтора месяца????
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