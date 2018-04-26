С 3 мая ЛГЭК начнет отключать горячую воду

Согласно постановлению об окончании отопительного периода, которое подписал глава Липецка Сергей Иванов, Липецкая городская энергетическая компания переводит свои источники теплоснабжения на летний режим работы.

В связи с этим, как сообщает пресс-служба ЛГЭК, запланированы гидравлические испытания сетей, которые пройдут с 3 мая по 15 июля, для подготовки к следующему отопительному сезону. Подача же горячей воды потребителям будет осуществляться в течение трех дней.

Во избежание несчастных случаев в ходе гидравлический испытаний категорически запрещается подход граждан к разрытым траншеям, местам появления выброса воды, провалам на пешеходных дорожках, автодорогах и других местах жилых массивов города.

Движение автотранспорта и пешеходов в опасных зонах раскопок и порывов теплосетей разрешается только в местах, обозначенных дорожными знаками-указателями.

Абонентам системы централизованного теплоснабжения необходимо принять меры согласно п. 6.1.6. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» для предотвращения проникновения воды в подвальные и цокольные помещения при повреждении трубопроводов тепловых сетей.

О случаях подтопления и выброса воды просим своевременно сообщать по тел.: 075, 23-28-81, 23-28-84.

Информация о сроках и районах отключения горячего водоснабжения в ремонтный период 2018 года.