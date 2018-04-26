53 минуты назад
С 3 мая ЛГЭК начнет отключать горячую воду
Согласно постановлению об окончании отопительного периода, которое подписал глава Липецка Сергей Иванов, Липецкая городская энергетическая компания переводит свои источники теплоснабжения на летний режим работы.
В связи с этим, как сообщает пресс-служба ЛГЭК, запланированы гидравлические испытания сетей, которые пройдут с 3 мая по 15 июля, для подготовки к следующему отопительному сезону. Подача же горячей воды потребителям будет осуществляться в течение трех дней.
Во избежание несчастных случаев в ходе гидравлический испытаний категорически запрещается подход граждан к разрытым траншеям, местам появления выброса воды, провалам на пешеходных дорожках, автодорогах и других местах жилых массивов города.
Движение автотранспорта и пешеходов в опасных зонах раскопок и порывов теплосетей разрешается только в местах, обозначенных дорожными знаками-указателями.
Абонентам системы централизованного теплоснабжения необходимо принять меры согласно п. 6.1.6. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» для предотвращения проникновения воды в подвальные и цокольные помещения при повреждении трубопроводов тепловых сетей.
О случаях подтопления и выброса воды просим своевременно сообщать по тел.: 075, 23-28-81, 23-28-84.
Информация о сроках и районах отключения горячего водоснабжения в ремонтный период 2018 года.
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03.05.18 – 16.05.18
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ул. Ковалева д.109, 109а, 111, 113;
ул. Космонавтов д.36/4.
ул. Механизаторов д.21а.
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10.05.18 – 23.05.18
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ул. Ковалева д.99, 107а
ул. Энгельса д.1/1, 1/2, 1/3, 3/1, 3/2, 5а, 7а.
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14.05.18 – 27.05.18
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ул.: Базарная, Детская, Юношеская, Ангарская, Монтажников, Металлистов, Геологическая, Исполкомовская, Ново-весовая, Ударников (кроме д. 94, 96);
пер. Рудный;
ул. Баумана.
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21.05.18 – 03.06.18
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ул.: Амурская, Гайдара, Нахимова, Луначарского;
пер. Ушакова.
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28.05.18 – 09.06.18
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ул. Кузьминская пос. Северный Рудник.
ул.: Елецкая, Карьерная, Чапаева, Студеновская, д.: 18, 20, 22, 25 – 67 нечетные номера; 9 Января, д.: 1а, 5, 7.
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13.06.18 – 26.07.18
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ул. Прудная, д. 1, 2;
ул.: 40 лет Октября, Аксакова, Арсеньева, Газина, Бородинская, Дружбы, И. Франко, Кутузова, Мамина-Сибиряка, Пожарского, Смыслова, Тамбовская, Ушинского;
переулки: Больничный, Курако, Челюскинцев;
пл. Константиновой, Заводская.
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18.06.18 – 01.07.18
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ул. Крайняя (с. Подгорное),
ул. Новая, 20, 21 (п. Косыревка).
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25.06.18 – 08.07.18
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ул. Задорожная, 24; ул. Одоевского, 3, 5, 10; ул. М. Рыбалко, 11, 16, 26.
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02.07.18 – 15.07.18
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воинская часть (пос. Дачный), ул.: Центральная (кроме д. 17, 18, 19).
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Липчанка
Комментатор со стажем и пивом
Алексей
гость