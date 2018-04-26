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Суд оставил под арестом обвиняемого по делу о «Зимней вишне» пожарного
Кемеровский областной суд оставил под арестом начальника караула пожарно-спасательной части Сергея Генина, который обвиняется по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
"Суд постановил: постановление Центрального районного суда города Кемерово от 13 апреля 2018 года в отношении обвиняемого Генина Сергея Владимировича оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сказала судья Елена Волкова.
Адвокат обвиняемого Елена Киселева в судебном заседании по обжалованию его ареста сообщила, что вызов о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" поступил не из самого здания, а из дома напротив. Это, по ее словам, не позволило пожарным с первых минут определить масштабы происходящего. Защита добилась приобщения к материалам дела плана-схемы работы звеньев газодымозащитной службы, в том числе звена Генина, на 4 этаже ТЦ "Зимняя вишня", где произошел пожар.
"Пожарные приехали максимально быстро, по первому вызову. Хочу отметить, вызов-то ведь поступил не от охранников "Зимней вишни", не от сотрудников администрации, не от лиц, которые спасались сами, спасали кого-то. Вызов поступил от человека, который живет в доме напротив, то есть пожар уже полыхал там 4 минуты к тому времени. Вызов поступил в 16:03:36, если быть точной, от очевидицы, которая увидела дым столбом над крышей", - сказала адвокат.
По ее словам, из-за этого изначально пожарные считали, что речь идет о возгорании на крыше здания, а не на 4 этаже. На месте, как отметила адвокат они встретили людей, "спокойно" покидавших здание торгового центра. Адвокат добавила, что, несмотря на это, все решения на месте были приняты Гениным верно.
Генин вновь заявил о своей полной невиновности и просил избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. "Я хочу принести соболезнования родственникам и пострадавшим. <…> Мы действительно сделали все, что могли. Прошу, если ... не измените меру пресечения, то хотя бы [разрешите] встречу с женой".
В допросе жены пожарного Галины Борисовой суд отказал, так как ее ранее уже допрашивали следователи. Представители Следственного комитета, прокуратуры и потерпевшие настаивали на сохранении ареста.
Начальнику караула, ставшему восьмым фигурантом уголовного дела, предъявили обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РФ "Халатность". 13 апреля Центральный районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство следствия об аресте Генина на два месяца - до 11 июня.Тогда на заседании представитель СК отмечал, что при тушении пожара в "Зимней вишне" Генин "действовал в нарушение боевого устава" и "ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности". Была также продемонстрирована видеозапись, на которой видно, что Александр Ананьев, отец трех погибших в ТЦ девочек, неоднократно указывал Генину верный короткий путь на 4-й этаж здания, где в кинотеатре оставались дети, но пожарный последовал за охранником ТЦ, потеряв ценное время.
По версии следствия, из-за халатных действий Генина от отравления продуктами горения, угарным газом и от полученных термических ожогов погибли не менее 37 человек, находившихся в кинозале номер 2 на четвертом этаже. Сам Генин своей вины не признал, по его словам, пожарные сделали все, что могли. За кемеровского пожарного вступился глава МЧС России Владимир Пучков, в интернете также в защиту Генина размещена петиция, ее подписали около 45 тыс. человек.
Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 60 человек. Расследуется уголовное дело, обвинение предъявлено 8 фигурантам, все они арестованы.
Помимо Генина, в их числе - арендатор сгоревшего торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Надежда Судденок, генеральный директор компании-собственника ТЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) Юлия Богданова и технический директор ККК Георгий Соболев, руководитель и сотрудник обслуживавшей систему пожарной безопасности компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия, который должен был включить систему оповещения о пожаре, Сергей Антюшин, а также бывшая начальница инспекции государственного строительного надзора по Кемеровской области Танзилия Комкова.
Кроме Соболева, все пытались обжаловать заключение под стражу, но областной суд оставил решение судов первой инстанции без изменения.