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Суд оставил под арестом обвиняемого по делу о «Зимней вишне» пожарного‍

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#Пожар в Зимней вишне
Суд оставил под арестом обвиняемого по делу о «Зимней вишне» пожарного‍

Кемеровский областной суд оставил под арестом начальника караула пожарно-спасательной части Сергея Генина, который обвиняется по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Кемеровский областной суд оставил под арестом начальника караула пожарно-спасательной части Сергея Генина, обвиняемого по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", жертвами которого стали 60 человек, - передает ТАСС из зала суда в четверг.

"Суд постановил: постановление Центрального районного суда города Кемерово от 13 апреля 2018 года в отношении обвиняемого Генина Сергея Владимировича оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сказала судья Елена Волкова.

Адвокат обвиняемого Елена Киселева в судебном заседании по обжалованию его ареста сообщила, что вызов о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" поступил не из самого здания, а из дома напротив. Это, по ее словам, не позволило пожарным с первых минут определить масштабы происходящего. Защита добилась приобщения к материалам дела плана-схемы работы звеньев газодымозащитной службы, в том числе звена Генина, на 4 этаже ТЦ "Зимняя вишня", где произошел пожар.

"Пожарные приехали максимально быстро, по первому вызову. Хочу отметить, вызов-то ведь поступил не от охранников "Зимней вишни", не от сотрудников администрации, не от лиц, которые спасались сами, спасали кого-то. Вызов поступил от человека, который живет в доме напротив, то есть пожар уже полыхал там 4 минуты к тому времени. Вызов поступил в 16:03:36, если быть точной, от очевидицы, которая увидела дым столбом над крышей", - сказала адвокат.

По ее словам, из-за этого изначально пожарные считали, что речь идет о возгорании на крыше здания, а не на 4 этаже. На месте, как отметила адвокат они встретили людей, "спокойно" покидавших здание торгового центра. Адвокат добавила, что, несмотря на это, все решения на месте были приняты Гениным верно.

Генин вновь заявил о своей полной невиновности и просил избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. "Я хочу принести соболезнования родственникам и пострадавшим. <…> Мы действительно сделали все, что могли. Прошу, если ... не измените меру пресечения, то хотя бы [разрешите] встречу с женой".

В допросе жены пожарного Галины Борисовой суд отказал, так как ее ранее уже допрашивали следователи. Представители Следственного комитета, прокуратуры и потерпевшие настаивали на сохранении ареста.

Начальнику караула, ставшему восьмым фигурантом уголовного дела, предъявили обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РФ "Халатность". 13 апреля Центральный районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство следствия об аресте Генина на два месяца - до 11 июня.Тогда на заседании представитель СК отмечал, что при тушении пожара в "Зимней вишне" Генин "действовал в нарушение боевого устава" и "ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности". Была также продемонстрирована видеозапись, на которой видно, что Александр Ананьев, отец трех погибших в ТЦ девочек, неоднократно указывал Генину верный короткий путь на 4-й этаж здания, где в кинотеатре оставались дети, но пожарный последовал за охранником ТЦ, потеряв ценное время.

По версии следствия, из-за халатных действий Генина от отравления продуктами горения, угарным газом и от полученных термических ожогов погибли не менее 37 человек, находившихся в кинозале номер 2 на четвертом этаже. Сам Генин своей вины не признал, по его словам, пожарные сделали все, что могли. За кемеровского пожарного вступился глава МЧС России Владимир Пучков, в интернете также в защиту Генина размещена петиция, ее подписали около 45 тыс. человек.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 60 человек. Расследуется уголовное дело, обвинение предъявлено 8 фигурантам, все они арестованы.

Помимо Генина, в их числе - арендатор сгоревшего торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Надежда Судденок, генеральный директор компании-собственника ТЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) Юлия Богданова и технический директор ККК Георгий Соболев, руководитель и сотрудник обслуживавшей систему пожарной безопасности компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия, который должен был включить систему оповещения о пожаре, Сергей Антюшин, а также бывшая начальница инспекции государственного строительного надзора по Кемеровской области Танзилия Комкова.

Кроме Соболева, все пытались обжаловать заключение под стражу, но областной суд оставил решение судов первой инстанции без изменения.

189
#Пожар в Зимней вишне

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