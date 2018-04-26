Общество

сегодня, 11:24

В Липецке в колонию-поселение отправили мать, задолжавшую по алиментам

2 1033
#Приставы #алименты #исправительные работы
1
В Липецке в колонию-поселение отправили мать, задолжавшую по алиментам

Дама умудрилась накопить долг почти на полмиллиона рублей.

44-летняя липчанка проведет 4 месяца в колонии-поселении за злостную неуплату алиментов.

Как сообщили в службе судебных приставов по Липецкой области, дама упорно не хотела выделять деньги на содержание своего ребенка, и в результате у нее накопился долг аж в 490 тысяч рублей.

В итоге судебный пристав-исполнитель привлек ее к административной ответственности, а суд назначил наказание в виде общественных работ. Но к отбыванию наказания должница так и не приступила, проигнорировав решение суда.

В итоге против нерадивой матери было возбуждено уголовное дело по  ч.1 ст.157 Уголовного кодекса РФ «Неуплата средств на содержание детей». Состоялся очередной суд, который и вынес постановление о заключении женщины под стражу.

Фото smolnarod.ru

2 1033
#Приставы #алименты #исправительные работы
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Для чмошника-либерастика-педерастика Гость1

19 минут назад
Гость1, ты чмо подшконочное хоть бы поинтересовался сначала сколько "папаш-алиментщиков" на поселке сидит, прежде чем свою орально-сосальную дырку раскрывать и вякать
ответить

Гость1

37 минут назад
Интересно,почему же папаш-алиментщиков никогда не могут найти и привлечь?Бегают толпами на воле.Болт на них забивают.А мамашу аж садить хотят.
ответить

Еще в рубрике

Спасатели предупреждают об усилении ветра
#ветер #шторм
Спасатели предупреждают об усилении ветра

17 минут назад

Общество
Чиновница присваивала деньги налогоплательщиков
#растрата
1
Чиновница присваивала деньги налогоплательщиков

34 минуты назад

Общество
С 3 мая ЛГЭК начнет отключать горячую воду
#гидравлические испытания
5
С 3 мая ЛГЭК начнет отключать горячую воду

53 минуты назад

Общество
Новый парк отдыха появится в Елецком районе
#лес #парк
Новый парк отдыха появится в Елецком районе

сегодня, 10:44

Общество
Липецким учителям предлагают сесть на колеса
#ЗОЖ
12
Липецким учителям предлагают сесть на колеса

сегодня, 10:35

Общество
Митинг и демонстрация ограничат продажу алкоголя в Липецке
#алкоголь
7
Митинг и демонстрация ограничат продажу алкоголя в Липецке

сегодня, 09:33

Общество