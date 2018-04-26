В Липецке в колонию-поселение отправили мать, задолжавшую по алиментам

Дама умудрилась накопить долг почти на полмиллиона рублей.

44-летняя липчанка проведет 4 месяца в колонии-поселении за злостную неуплату алиментов.

Как сообщили в службе судебных приставов по Липецкой области, дама упорно не хотела выделять деньги на содержание своего ребенка, и в результате у нее накопился долг аж в 490 тысяч рублей.

В итоге судебный пристав-исполнитель привлек ее к административной ответственности, а суд назначил наказание в виде общественных работ. Но к отбыванию наказания должница так и не приступила, проигнорировав решение суда.

В итоге против нерадивой матери было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.157 Уголовного кодекса РФ «Неуплата средств на содержание детей». Состоялся очередной суд, который и вынес постановление о заключении женщины под стражу.



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