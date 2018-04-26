Происшествия
сегодня, 10:17
Под Липецком нашли мужской скелет
Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств смерти мужчины.
Во вторник в лесополосе у села Сенцово Липецкого района был найден скелетированный мужской труп.
Криминалисты при внешнем осмотре останков не обнаружили признаков насильственной смерти. Теперь - дело за судебными медиками.
Мужчина был одет в синюю болоньевую куртку, черные брюки в полоску и черные ботинки. Следовательно, он мог скончаться еще минувшей осенью. Всем, кто может помочь следствию, следует обратиться в дежурную часть УМВД РФ по Липецкой области.
Криминалисты при внешнем осмотре останков не обнаружили признаков насильственной смерти. Теперь - дело за судебными медиками.
Мужчина был одет в синюю болоньевую куртку, черные брюки в полоску и черные ботинки. Следовательно, он мог скончаться еще минувшей осенью. Всем, кто может помочь следствию, следует обратиться в дежурную часть УМВД РФ по Липецкой области.
Ольга
Вит
Вафлер красная нексия н966то
Вася
Animal planet