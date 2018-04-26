Происшествия

сегодня, 10:17

Под Липецком нашли мужской скелет

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#розыск #труп
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Под Липецком нашли мужской скелет

Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств смерти мужчины.

Во вторник в лесополосе у села Сенцово Липецкого района был найден скелетированный мужской труп.

Криминалисты при внешнем осмотре останков не обнаружили признаков насильственной смерти. Теперь - дело за судебными медиками.

Мужчина был одет в синюю болоньевую куртку, черные брюки в полоску и черные ботинки. Следовательно, он мог скончаться еще минувшей осенью. Всем, кто может помочь следствию, следует обратиться в дежурную часть УМВД РФ по Липецкой области.    
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#розыск #труп
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Комментарии (5)

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Ольга

12 минут назад
Замучили перекладывать свою работу на людей. Сидят и ждут, кто бы "на блюдечке" принес. То вычислите, кто мусор сваливает, то подскажите, чей труп. Обнаглели. Зарплату надо им платить по результатам работы, а не от продавленных кресел и замене их по списанию на новые. Кто из начальников управлений не справляется, а точнее не хочет выполнять свою работу, готова принять их должность и за такие зарплаты работать чуть ли не круглосуточно.
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Вит

17 минут назад
Интересно было бы узнать как же криминалисты определили на скелете, что отсутствуют признаки насильственной смерти! Что должен из ребер нож торчать или на голове удавка болтаться? Отлично работают наши правохранители ! Не нужен им очередной висяк, вот и пытаются списать на то, что шёл мужичек по окрестностям села Сенцова, заблудился ну и стало плохо с сердечком и от чего и умер, у нас это часто так бывает!
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Вафлер красная нексия н966то

25 минут назад
Всем кто может помочь обратится в полицию для провешивания на вас всех висяков ибо мы работать нехотим
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Вася

27 минут назад
Это Юра Терешонок, я его по синей болоневой куртке узнал и по брюкам в полоску. Я ему на Петровском рынке покупал.....
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Animal planet

53 минуты назад
Внимание, внимание,всем кто может помочь...... А что у нас не ведется учет пропавших без вести с описанием одежды в которой они были одеты?
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