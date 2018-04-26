Фитнес с детьми - это просто!

Фитнес-тренер Наталина Великанова даже в декретном отпуске продолжает активно заниматься спортом.



Она убеждена, что ежедневная прогулка с ребёнком может превратиться в полноценную тренировку. Вместо фитнес-клуба - школьная спортивная площадка. Вместо тренажёров - перекладины, брусья, турники, скамья. К тренировкам Наталины присоединяются и другие мамы в декретном отпуске. Это не только фитнес занятия, но и знакомства, общение мам и детей друг с другом.