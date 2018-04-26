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сегодня, 10:20

Фитнес с детьми - это просто!

2 242
#просто все!
Фитнес с детьми - это просто!

Фитнес-тренер Наталина Великанова даже в декретном отпуске продолжает активно заниматься спортом. 

Она убеждена, что ежедневная прогулка с ребёнком может превратиться в полноценную тренировку. Вместо фитнес-клуба - школьная спортивная площадка. Вместо тренажёров - перекладины, брусья, турники, скамья. К тренировкам Наталины присоединяются и другие мамы в декретном отпуске. Это не только фитнес занятия, но и знакомства, общение мам и детей друг с другом.
2 242
#просто все!

Комментарии (2)

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#яжотец

28 минут назад
#яжматери достали. Ну родила ты ну успокойся, но нет же не все на этой планете видели отпрыска. Начинают шоу делать то на колясках толпой как дальнобои, то на детских площадках детей расшугивать своим чадом(сюда подойди, здесь покачай, там поверти) а когда замечание сделают что ребёнок пока ещё глаз от ..опы не отличает то включить сразу яжжжмааааать! Сейчас конечно накинутся на меня эти "особи" но подумайте что пока вы человека не вырастите из чада своего, грош вам цена! То что вы родили и избалованного балбеса водите рядом как игрушку то тут нет вашей заслуги это пока что заслуга природы... Как то так...
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222

41 минуту назад
Очередная показуха и клоунада, особенно на заднем плане, какой нахрен финтнес?, детское пособие после 1,5 года от рождения 50р. Тут не финтесом заниматься, а бежать зае...ывать, что б ребёнка прокормить
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