Борис Титов обсудил с липецкими предпринимателями проблемы бизнеса

25 апреля в Липецке уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках рабочего визита в Липецкую область встретился с местными предпринимателями.

Актуальные вопросы бизнеса с Борисом Титовым обсуждали представители Липецкого РСПП, бизнес-сообществ и отделений общественных организаций, представители областных и городских властей. Круглый стол вел уполномоченный по защите прав предпринимателей в Липецкой области - Владимир Подгорный.Встреча прошла на площадке пространства коллективной работы «Точка кипения» Агентства стратегических инициатив, недавно открытой в Липецке. Аналогичные пространства для обмена мнениями, проведения круглых столов, бизнес-тренингов, деловых переговоров и рабочих совещаний, а также выявления новых проектов появляются сегодня в разных городах России.Открывая встречу, начальник управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области Сергей Бугаков отметил: по численности доля малого бизнеса в Липецкой области — на одной из низких позиций в ЦФО. Причина в том, что в регионе хорошо развит промышленный сектор. Однако по объемам инвестиций на душу населения в малый бизнес наш регион на первом месте, по кредитованию малого бизнеса по льготным ставкам — на третьем. Ежегодно такую поддержку получают около 400 проектов.Борис Титов признался — он приятно удивлен знакомством с регионом: «Количество иностранных компаний, которые инвестировали здесь свои средства в экономику впечатляет. Вот и сегодня мы были на открытии завода по переработке картофеля фри с инвестициями в размере 8,7 млрд рублей на территории ОЭЗ «Липецк». Радует то, что значительная часть заказов будет передана российским аграриям, которые смогут работать в партнерстве с компанией».Формальная приветственная часть была короткой — участники круглого стола практически сразу перешли к обсуждению злободневных вопросов. Предпринимателей интересовали темы тарифов для предприятий малого и среднего бизнеса, отношений с банками и «заморозки» счетов, перспективах развития.Говоря о тарифах на ресурсы, Борис Титов пояснил, что сегодня в девяти пилотных регионах уже проходит обследование: «Мало того, что схемы формирования тарифов не совсем прозрачные, мы выявили - в ряде случаев их величина расходится с предполагаемыми расчетами по существующим формулам. Эта работа будет продолжаться. Бизнес должен знать, сколько ему необходимо платить за ресурсы, и правила расчета необходимо сделать понятными и прозрачными».Представители Липецкого РСПП поинтересовались проблемой усиленного банковского контроля и возможной заморозки счетов при проверке финансовых операций предприятия и его потенциально недобросовестного контрагента. «Предприниматель, при проверке которого выяснилось, что его деятельность не нарушает закон, с огромным трудом даже после оправдательного вердикта смог разморозить счет в банке. Проблема, с которой он столкнулся — банк-партнер предложил завести другой счет и на него перевести средства. Однако бизнесмен уже попал в некий черный список всей системы, открыть новый счет оказалось невозможным».По словам Бориса Титова, сегодня действительно очень много обращений, связанных с банками: «Существует проблема — отмывание доходов через предприятия малого бизнеса. Это фирмы, которые не ведут реальной деятельности, занимаются либо посредническими услугами, либо вообще оказывают фиктивные услуги. Одна из мер борьбы — усиленный банковский контроль. Банки в такой ситуации понять можно: если они не заблокируют якобы сомнительные операции, то в глазах регуляторов и сами будут выглядеть как участники теневых схем. Но очень часто страдают всегда фирмы, чья деятельность достойна доверия. Банки из-за того, что им некоторые операции показались сомнительными, блокируют счета. Нельзя заплатить зарплаты, рассчитаться с контрагентами. То же самое, кстати, происходит и с физлицами. Банк может запросто отказать выдать собственные средства клиенту, потому что не уверен в их происхождении. Последствия же оказываются катастрофичными. Выводы службы безопасности одного банка не позволяют предпринимателю открыть счет в другом». Сегодня эта проблема — одна из актуальных в работе бизнес-омбудсмена, в качестве схемы рассматривается работа по трем инстанциям: жалоба, обращение и апелляция, которые помогут оперативно разморозить счета после разрешения ситуации.Еще одна тема, о которой говорили участники круглого стола — обоснованность обвинений предпринимателей по статье «Мошенничество». «По данным Минюста, за последние пять лет выросло количество возбужденных уголовных дел. Общее количество дел возбужденных по 159-й и по экономическим статьям также продолжает расти — это наиболее частые статьи, используемые против предпринимателей. Обвинение в мошенничестве одно из самых легких. В то же время заметно уменьшилось число приговоренных к лишению свободы. Сейчас мы работаем вместе с общественными наблюдательными комиссиями, с Ассоциацией адвокатов. Считаем, что следствие не может самостоятельно возбуждать уголовные дела в таких ситуациях, когда последствия для людей и для бизнеса в случае ошибки могут оказаться очень серьезными. Возбудили дело, - можно считать, что завтра все кредиты подозреваемого будут истребованы назад. И многие контрагенты начнут отказываться от заключенных контрактов. Поэтому, мы говорим о том, что возбуждаться такие уголовные дела должны только с санкции прокурора, как это было раньше».Предприниматели не обошли стороной вопрос отсутствия единого экономического пространства, что мешает продвижению продукции малого бизнеса. Так, разные налоговые режимы споткнулись об НДС при формировании такого экономического пространства. Малые предприятия на спецрежимах, которые платят НДС государству самостоятельно, не могут воспользоваться возвратом уплаченных средств, когда пытаются скооперироваться с крупным партнером, где схема оплаты НДС иная. «К сожалению, из-за расхождений компенсаций НДС на разных налоговых режимах не всегда выгодно отдавать на аутсорсинг малому бизнесу часть того же производства. Это не значит, что от НДС надо отказываться. Но схема его возмещения должна быть единой для разных предприятий», считает Борис Титов.По окончании круглого стола было подписано соглашение о взаимодействии между уполномоченным по защите прав предпринимателей в Липецкой области и «Технопарком-Липецк».