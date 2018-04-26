В мире

сегодня, 09:53

При наезде на пешеходов в Торонто пострадала 91-летняя россиянка

229
#Наезд на пешеходов #Торонто
При наезде на пешеходов в Торонто пострадала 91-летняя россиянка

В ходе трагического инцидента 23 апреля в результате умышленного наезда минивэна на пешеходов в Торонто пострадала гражданка России.

Гражданка России, 91-летняя ветеран труда Великой Отечественной войны Александра Кожевникова, пострадавшая в результате инцидента с наездом автомобиля на пешеходов в канадском Торонто, идет на поправку, но ничего не помнит о происшествии, - сообщила РИА-Новости внучка пострадавшей россиянки Юлия Меркель.

Ранее в посольстве России в Канаде сообщали, что в трагическом инциденте 23 апреля в результате умышленного наезда минивэна на пешеходов в Торонто пострадала гражданка России, имеющая и канадское гражданство. Это уроженка Удмуртии Александра Степановна Кожевникова 1927 года рождения, она является ветераном труда Великой Отечественной войны.

"Она перенесла операцию. Состояние бабушки удовлетворительное, мы на связи с докторами клиники. Врачи сообщают, что бабушка идет на поправку, прогнозы хорошие. Правда она не помнит момент происшествия", — сообщила агентству Юлия Меркель.

В понедельник минивэн наехал на пешеходов в Торонто, жертвами инцидента стали 10 человек, еще 15 пострадали. Личность водителя установлена, это 25-летний Алек Минассян, ранее не состоявший на учете полиции. Мотивы его действий остаются неизвестными.

229
#Наезд на пешеходов #Торонто

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Индии при столкновении автобуса с поездом погибли 13 детей
#Столкновение поезда с автобусом #ДТП #Индия
В Индии при столкновении автобуса с поездом погибли 13 детей

сегодня, 09:49

В мире
Ученые создали 3D-принтер для печати еды
Ученые создали 3D-принтер для печати еды

вчера, 16:42

В мире
«Нафтогаз» предрек «полномасштабный конфликт» России и Украины‍
#Газ #Украина #Россия
«Нафтогаз» предрек «полномасштабный конфликт» России и Украины‍

вчера, 13:21

В мире
В украинской Раде призвали сохранить транзитную «зависимость» России
#Украина #Рада
В украинской Раде призвали сохранить транзитную «зависимость» России

вчера, 11:51

В мире
Израиль пригрозил уничтожить российские С-300
#Израиль #Россия
Израиль пригрозил уничтожить российские С-300

вчера, 10:53

В мире
Украина собралась защищать внутренние воды от «российской агрессии»
#Российская агрессия #Украина
Украина собралась защищать внутренние воды от «российской агрессии»

24.04.2018 17:01

В мире