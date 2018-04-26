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При наезде на пешеходов в Торонто пострадала 91-летняя россиянка
В ходе трагического инцидента 23 апреля в результате умышленного наезда минивэна на пешеходов в Торонто пострадала гражданка России.
Ранее в посольстве России в Канаде сообщали, что в трагическом инциденте 23 апреля в результате умышленного наезда минивэна на пешеходов в Торонто пострадала гражданка России, имеющая и канадское гражданство. Это уроженка Удмуртии Александра Степановна Кожевникова 1927 года рождения, она является ветераном труда Великой Отечественной войны.
"Она перенесла операцию. Состояние бабушки удовлетворительное, мы на связи с докторами клиники. Врачи сообщают, что бабушка идет на поправку, прогнозы хорошие. Правда она не помнит момент происшествия", — сообщила агентству Юлия Меркель.
В понедельник минивэн наехал на пешеходов в Торонто, жертвами инцидента стали 10 человек, еще 15 пострадали. Личность водителя установлена, это 25-летний Алек Минассян, ранее не состоявший на учете полиции. Мотивы его действий остаются неизвестными.