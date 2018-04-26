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Сбитые над Сирией «умные» американские ракеты изучаются в Москве‍

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#Умные ракеты США #Сирия #Россия
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Сбитые над Сирией «умные» американские ракеты изучаются в Москве‍

Генштаб продемонстрировал журналистам обломки крылатых ракет, выпущенных по Сирии силами западной коалиции. По заявлению российских военных, большую часть выпущенных союзниками ракет сирийские ПВО сбили, часть в полете сломалась, в итоге до целей долетели не более 22 ракет из 105.

В Генштабе показали обломки крылатых ракет, которые были выпущены западными странами по территории Сирии 14 апреля. Об это сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, речь идет о частях ракет морского базирования «Томагавк», а также о крылатых ракетах воздушного базирования SCALP и Storm Shadow, выпущенных Великобританией и Францией.

По словам специалиста Генштаба в области противовоздушной обороны Сергея Безногих, состояние ракет и их частей указывает на воздействие на них средств противовоздушной обороны. Он уточнил, что на их обшивке есть сквозные отверстия от поражающих элементов, свидетельствующие об огневом воздействии.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской рассказал, что не более 22 ракет западных стран из 105 заявленных США достигли целей в Сирии 14 апреля.
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#Умные ракеты США #Сирия #Россия
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