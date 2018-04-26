Общество

сегодня, 09:33

Митинг и демонстрация ограничат продажу алкоголя в Липецке

5 612
#алкоголь
Митинг и демонстрация ограничат продажу алкоголя в Липецке

В Липецке 1 мая ограничат розничную продажу алкоголя. Запрет введён в связи с проведением митинга и демонстрации. 


Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, демонстрация пройдёт по маршруту: спорткомплекс «Звёздный» - улица Космонавтов – Гагарина – Зегеля – площадь Революции. Время проведения с 11.00 до 13.00. Митинг состоится на площади Петра Великого. Время проведения с 9.00 до 11.00.

В соответствии с действующим законодательством, розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, не допускается в местах массового скопления граждан в период проведения вышеуказанных мероприятий. 


5 612
#алкоголь

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Задолбали ходоки

40 минут назад
Заняться больше нечем? Идите нахер со своими демонстрациями. Что демонстрируете? Мракобесие и идиотизм?
ответить

На митинг

51 минуту назад
Митинг за увольнение самого наглого и подлого чиновника в Липецке. Ездит на престижном Мерседесе, а в стрелковой школе в Конь-Колодезе ему сделали для отдыха лодку с креслом под его рост, чтобы плавать по реке. Спорт при нем стал посмешищем, а лучшие спортсмены увольняются, чтобы он назначал на их место своих друзей! Он ходит в караоке и в бильярдную, а еще он тренер по лыжероллерам и отжал себе Федерацию футбола через знакомого судью. Его друзья воруют из Управления спорта сотни миллионов рублей, одна фирма проводит все соревнования в городе. Подонок и подлец, сделавший детей заложниками своих бизнес-схем - в городе нет ни одной Олимпийской медали, когда в соседних городах их десятки. Его друг - ублюдок владелец комбината, а их общая цель разрушить спорт в стране в угоду западным спецслужбам. Это и другое - на митинге 26 апреля в 16.00 Приходите или спорт так и останется в руках уродов!
ответить

Боцман

сегодня, 10:25
Молодцы. Фотка отличная. Просто питекантроп какой то .
ответить

222

сегодня, 10:09
Значит с собой принесем, очередной идиотизм , кому нахреначиться и так найдут, просто страдать будут люди которые знают меру, а алкаши и так с утра на бровях будут
ответить

Алкан с ЛТЗ

сегодня, 09:59
я самогоночку!
ответить

Еще в рубрике

Новый парк отдыха появится в Елецком районе
#лес #парк
Новый парк отдыха появится в Елецком районе

39 минут назад

Общество
Липецким учителям предлагают сесть на колеса
#ЗОЖ
7
Липецким учителям предлагают сесть на колеса

48 минут назад

Общество
Наличие задолженности за капремонт может стать причиной ограничения выезда за границу
#ФКР
Наличие задолженности за капремонт может стать причиной ограничения выезда за границу

сегодня, 08:00

Общество
9 мая над площадью Победы могут пролететь боевые самолеты
#День Победы
30
9 мая над площадью Победы могут пролететь боевые самолеты

вчера, 20:05

Общество
Экологи просят содействия липчан в выявлении «авторов» свалки у микрорайона «Елецкий»
#свалка
24
Экологи просят содействия липчан в выявлении «авторов» свалки у микрорайона «Елецкий»

вчера, 16:57

Общество
Липецким казачьим атаманом стал урядник Пшонкин
#казаки
93
Липецким казачьим атаманом стал урядник Пшонкин

вчера, 15:07

Общество