Митинг и демонстрация ограничат продажу алкоголя в Липецке

В Липецке 1 мая ограничат розничную продажу алкоголя. Запрет введён в связи с проведением митинга и демонстрации.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, демонстрация пройдёт по маршруту: спорткомплекс «Звёздный» - улица Космонавтов – Гагарина – Зегеля – площадь Революции. Время проведения с 11.00 до 13.00. Митинг состоится на площади Петра Великого. Время проведения с 9.00 до 11.00.

В соответствии с действующим законодательством, розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, не допускается в местах массового скопления граждан в период проведения вышеуказанных мероприятий.