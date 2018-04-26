В Уфе свыше 230 человек эвакуированы из-за пожара в роддоме

Спасатели эвакуировали более 230 человек из-за пожара в роддоме в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Башкирии.





Сообщение о пожаре в Республиканской клинической больнице имени Куватова поступило в 02:35 (00:35 по московскому времени). "По прибытию установлено, что происходит горение на посту дежурной медицинской сестры в акушерско-гинекологическом корпусе на первом этаже. В ходе тушения из здания эвакуировано 238 человек, в том числе 56 детей. Эвакуированные размещены в соседнем хирургическом корпусе и близлежащие родильные дома", - говорится в сообщении.



В 03:28 (01:28 мск) минут пожар потушен полностью. Автоматическая пожарная сигнализация сработала, пожарные подразделения прибыли вовремя, благодаря этому удалось избежать пострадавших, отметили в МЧС. Сейчас на месте работает дознаватель МЧС и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается, - передает



- Горел пост дежурной медсестры в акушерском корпусе. Дежурными было эвакуировано 213 человек, в том числе 54 ребенка. Четыре роженицы направлены в перинатальный центр, двое детей в клиническую больницу №17, - отчитались в региональном МЧС.



Спасатели действительно отработали экстренный вызов достойно. Вот только по словам рожениц, в больнице могла произойти настоящая трагедия.

Спасатели эвакуировали более 230 человек из-за пожара в роддоме в Кировском районе Уфы, - сообщили в пресс-службе управления МЧС по Башкирии.Сообщение о пожаре в Республиканской клинической больнице имени Куватова поступило в 02:35 (00:35 по московскому времени). "По прибытию установлено, что происходит горение на посту дежурной медицинской сестры в акушерско-гинекологическом корпусе на первом этаже. В ходе тушения из здания эвакуировано 238 человек, в том числе 56 детей. Эвакуированные размещены в соседнем хирургическом корпусе и близлежащие родильные дома", - говорится в сообщении.В 03:28 (01:28 мск) минут пожар потушен полностью. Автоматическая пожарная сигнализация сработала, пожарные подразделения прибыли вовремя, благодаря этому удалось избежать пострадавших, отметили в МЧС. Сейчас на месте работает дознаватель МЧС и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается, - передает ТАСС - Горел пост дежурной медсестры в акушерском корпусе. Дежурными было эвакуировано 213 человек, в том числе 54 ребенка. Четыре роженицы направлены в перинатальный центр, двое детей в клиническую больницу №17, - отчитались в региональном МЧС.Спасатели действительно отработали экстренный вызов достойно. Вот только по словам рожениц, в больнице могла произойти настоящая трагедия.