В России

27 минут назад

Банк России отозвал лицензии у двух банков

78
#Банк #лицензия
Банк России отозвал лицензии у двух банков

Банк России приказом от 26 апреля 2018 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Новый кредитный союз" и махачкалинского Акционерного коммерческого банка "Эльбин". Обе организации являются участниками системы страхования вкладов.

Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у махачкалинского банка "Эльбин", - говорится в сообщении регулятора.

Как отмечает Банк России, решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, установлена вовлеченность банка в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ. При этом регулятор неоднократно применял в отношении банка "Эльбин" меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций.

Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В банк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 апреля занимал 483-е место в банковской системе РФ.

Также Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Новый кредитный союз".

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 марта занимал 424-е место в банковской системе РФ, - передает РИА-Новости.
78
#Банк #лицензия

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Сбитые над Сирией «умные» американские ракеты изучаются в Москве‍
#Умные ракеты США #Сирия #Россия
Сбитые над Сирией «умные» американские ракеты изучаются в Москве‍

17 минут назад

В России
В Уфе свыше 230 человек эвакуированы из-за пожара в роддоме
#Пожар в роддоме #Уфа #эвакуация
В Уфе свыше 230 человек эвакуированы из-за пожара в роддоме

22 минуты назад

В России
Крым перенес дату введения курортного сбора
1
Крым перенес дату введения курортного сбора

вчера, 16:54

В России
Пушков прокомментировал угрозы генсека Совета Европы в адрес России‍
Пушков прокомментировал угрозы генсека Совета Европы в адрес России‍

вчера, 15:22

В России
Российские чиновники вывели миллиарды в офшоры‍
#Россия #чиновники #деньги
3
Российские чиновники вывели миллиарды в офшоры‍

вчера, 15:09

В России
В Анапе разработчика яда по делу Скрипаля сбила машина
#Дело Скрипаля
В Анапе разработчика яда по делу Скрипаля сбила машина

вчера, 13:43

В России