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Банк России отозвал лицензии у двух банков
Банк России приказом от 26 апреля 2018 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Новый кредитный союз" и махачкалинского Акционерного коммерческого банка "Эльбин". Обе организации являются участниками системы страхования вкладов.
Как отмечает Банк России, решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Кроме того, установлена вовлеченность банка в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ. При этом регулятор неоднократно применял в отношении банка "Эльбин" меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций.
Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В банк назначена временная администрация.
Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 апреля занимал 483-е место в банковской системе РФ.
Также Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Новый кредитный союз".
Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 марта занимал 424-е место в банковской системе РФ, - передает РИА-Новости.