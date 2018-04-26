45-летний мужчина погиб под колесами грузовика

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрированы 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 6 человек, 1 погиб.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 25 апреля в Липецке на проспекте Победы 28-летний водитель «Мазды» столкнулся с ВАЗ-2107 под управлением 30-летнего мужчины, который, в свою очередь, столкнулся с «Фордом» под управлением 34-летнего водителя. В результате две пассажирки первой иномарки 27-ми и 6-ти лет получили травмы.

В Усманском районе на автодороге Студенки – Беляево 54-летний водитель ВАЗ-2115 съехал в кювет. В результате сам водитель и две его пассажирки, в том числе 10-летняя девочка, с травмами были доставлены в больницу.

В Елецком районе в 22.25 на автодороге «Дон» 37-летний водитель грузовика «Даф» допустил наезд на 45-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1518 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 5, превышение скорости – 1120, неиспользование ремней безопасности – 72, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 46.