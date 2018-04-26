54 минуты назад
47-летняя женщина и двое подростков задержаны за угон и автокражи
25 апреля в Липецке оперативники отделов полиции №№4 и 7 раскрыли угон и кражу автомобильного аккумулятора.
Первое преступление, как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, было совершено 23 апреля на Универсальном проезде, отсюда угнали автомобиль «Лада-Калина». По подозрению в угоне задержана 47-летняя женщина.
12 марта из автомобиля «ВАЗ-2106» украли аккумулятор. Полицейские задержали 19-летнего учащегося колледжа и ранее судимого 17-летнего подростка.
нквд