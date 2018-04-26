Происшествия

54 минуты назад

47-летняя женщина и двое подростков задержаны за угон и автокражи

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#угон #кража
47-летняя женщина и двое подростков задержаны за угон и автокражи

25 апреля в Липецке оперативники отделов полиции №№4 и 7 раскрыли угон и кражу автомобильного аккумулятора. 

Первое преступление, как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, было совершено 23 апреля на Универсальном проезде, отсюда угнали автомобиль «Лада-Калина». По подозрению в угоне задержана 47-летняя женщина.

12 марта из автомобиля «ВАЗ-2106» украли аккумулятор. Полицейские задержали 19-летнего учащегося колледжа и ранее судимого 17-летнего подростка.

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#угон #кража

Комментарии (1)

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нквд

16 минут назад
С угонами бороться просто поймали привязали к двум камазам и по газам в разные стороны . угоньщиков больше не будет
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