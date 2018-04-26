Сергей Машнин: «Сегодня результат был превыше всего»

Тренеры "Металлурга" и "Сатурна" о прошедшей игре.

Липецкий «Металлург» в гостях победил раменский «Сатурн» - 1:0. После матча главные тренеры команд подвели итоги игра.

Сергей МАШНИН, главный тренер «Металлурга»:

- Получилась интересная игра со взаимными шансами. Мы давно не выигрывали, и результат был превыше всего, и сегодня мы его добились. Тяжело было. Плюс, давно не играли на естественном поле. Отскок другой, роса... Поэтому упростили игру, а забили, считаю, после великолепной комбинации. В перерыве внесли коррективы. Начали второй тайм с попадания в перекладину, но результат довлел, поэтому сели в оборону. Сыграли очень грамотно, и моментов у Раменского практически не было. Плюс, вы видели, было много атак левым флангом, куда смещался Чернышов. Много создавали, хватало стандартов. 1:0, и мы, естественно, довольны. «Сатурн» понравился. Просматривали его игру.



Дмитрий СЕРЁЖКИН, главный тренер «Сатурна»:



- Проиграли матч. Считаю, не хватило эмоций и исполнительского мастерства в тех эпизодах, которые у нас были. Знали, что соперника мастеровитая группа атаки, и гости в эпизодах грамотно распоряжались мячом. Дали им шанс, и они его, к сожалению, использовали. В отличие от нас.



- Не повлиял ли на подготовку к игре и, в конечном счете, на результат перенос матча с ноября на резервный день, которому предшествовал самый дальний выезд?



- Может быть. Тогда же мы отталкивались от погоды. Как потом выяснилось, тогда она могла дать сыграть. Но тогда мы получили много травм, потеряв группу игроков перед достаточно мощным соперником. Не знаю, как сложилась бы та игра. А сегодня я, наверное, не смог до кого-то достучаться. Знаю, до кого. Речь об эмоциональном плане, потому что мастерства, как такового, ещё нет. Значит, надо выходить и не дать сыграть сопернику. Я не видел того желания и старания, которое было раньше. С чем это связано? Может, кто-то возомнил, что умеет играть в футбол. Если умеет - должен попадать по воротам, отдавать точные передачи. Понимаю, молодежь, а у соперника опытная команда, и у нас многие только учатся. Значит, надо уметь действовать без мяча, не дав сыграть противнику. У некоторых ребят сегодня такого не было.



- Глядя с трибуны казалось, что не хватало свежести.



- Потому что, как такового, не было тренировочного микроцикла. Думаю, это сказалось. Поле тяжелое, к которому нужно подготовиться. А мы два дня восстанавливались после приезда: особых тренировок не было. Чисто тактические занятия. Физике не уделили внимание, побоявшись, что ребята не восстановятся. А так как не можем контролировать этот процесс, оцениваем состояние индивидуально. Возможно, кто-то не восстановился, но это не оправдание. Одна минута, десять, тридцать. Это молодые люди, которые обязаны пахать на полную. Отпаши тридцать минут, скажи: «Больше не могу». Выйдет другой и будет пахать.

По материалам пресс-службы ФК «Сатурн» (Раменское)