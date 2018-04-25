Происшествия

сегодня, 21:10

Пропавшего 21-летнего парня нашли на макушке дерева

7 2025
#труп #тело
1
Пропавшего 21-летнего парня нашли на макушке дерева

Юноша ушел из дома 22 апреля.

В селе Вешаловка Липецкого района сегодня нашли тело 21-летнего парня. Юноша ушел из дома еще 22 апреля и с тех пор не давал о себе знать.

Труп парня обнаружили в посадках за местной церквью. Тело висело в петле на макушке дерева. Чтобы снять труп с высоты пришлось привлекать спасателей.

Начата доследственная проверка обстоятельств гибели юноши.
7 2025
#труп #тело
1

Комментарии (7)

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Ты типа такой остроумный

37 минут назад
???, в каком месте аплодировать? Дебил!
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SOS

55 минут назад
Жалко парня. В Липецке нужна психологическая служба по типу скорой ( бесплатно ). У многих людей пограничное состояния психики. Самостоятельно справится трудно - нужна квалифицированная помощь.
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???

сегодня, 21:30
22 апреля - это день рождения еврея Бланка-Ленина. Может секта краснопузых ? Обряд какой у них , типа прием в пионеры ?
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BLOOD_JO

сегодня, 21:30
в Питере пить, Тебе нужно в село Садуны
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в Питере пить

сегодня, 21:26
а в Пипецке все плохое , начиная от названия до села Пердуны
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BLOOD_JO

сегодня, 21:25
Зачем на макушку и как?
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фил

сегодня, 21:23
у села плохое название
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