Пропавшего 21-летнего парня нашли на макушке дерева

Юноша ушел из дома 22 апреля.

В селе Вешаловка Липецкого района сегодня нашли тело 21-летнего парня. Юноша ушел из дома еще 22 апреля и с тех пор не давал о себе знать.



Труп парня обнаружили в посадках за местной церквью. Тело висело в петле на макушке дерева. Чтобы снять труп с высоты пришлось привлекать спасателей.



Начата доследственная проверка обстоятельств гибели юноши.

