Происшествия
сегодня, 21:10
Пропавшего 21-летнего парня нашли на макушке дерева
Юноша ушел из дома 22 апреля.
В селе Вешаловка Липецкого района сегодня нашли тело 21-летнего парня. Юноша ушел из дома еще 22 апреля и с тех пор не давал о себе знать.
Труп парня обнаружили в посадках за местной церквью. Тело висело в петле на макушке дерева. Чтобы снять труп с высоты пришлось привлекать спасателей.
Начата доследственная проверка обстоятельств гибели юноши.
Труп парня обнаружили в посадках за местной церквью. Тело висело в петле на макушке дерева. Чтобы снять труп с высоты пришлось привлекать спасателей.
Начата доследственная проверка обстоятельств гибели юноши.
Ты типа такой остроумный
SOS
???
BLOOD_JO
в Питере пить
BLOOD_JO
фил